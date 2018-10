Suzuki Jimny | torna alla ribalta il mito del 4x4

Suzuki al 4x4 Fest con le nuove Jimny e Vitara e l'intera gamma 4WD ALLGRIP : Suzuki parteciperà al 4x4 Fest 2018 di Carrara dal 12 al 14 ottobre con uno stand dedicato in particolare a Jimny ma si...

Suzuki al 4×4 Fest 2018 : il grande evento con protagonista Jimny e Nuova Vitara : Suzuki sarà presente al 4×4 Fest 2018, che si svolgerà a CarraraFiere dal 12 al 14 ottobre. Il suo stand sarà dedicato per gran parte a Jimny, leggenda del fuoristrada dal 1970 a oggi Dal 12 al 14 ottobre Carrara Fiere ospiterà la 18esima edizione del 4×4 Fest, l’unico evento in Italia completamente focalizzato sul mondo della trazione integrale. Suzuki sarà ancora una volta protagonista della maniFestazione con un ampio stand ...

Suzuki Jimny quarta generazione : Ci sono luoghi al mondo che solo Suzuki JIMNY può raggiungere: percorrere zone desertiche, superare buche fangose, sfrecciare nei boschi più fitti o salire su massi enormi, perché sa cosa significano grinta e resistenza. La quarta generazione di JIMNY, vent’anni dopo il lancio della terza generazione del 1998, è arrivata in questi giorni nelle Concessionarie […] L'articolo Suzuki JIMNY quarta generazione sembra essere il primo su ...

Salone Parigi - Suzuki con anteprime europee Jimny e Vitara : ... la casa nipponica punterà i riflettori sul quad LT-Z50, mezzo ideale per far muovere i primi passi alla guida ai ragazzi e per farli avvicinare con entusiasmo e in totale sicurezza al mondo dei ...

Suzuki Jimny - la prova de Il Fatto.it – L’arrampicatrice giapponese – FOTO : Ad Alessandro Volta la nuova Suzuki Jimny piacerebbe un sacco. E se lavorasse nel “suo” settore con delle responsabilità sulla rete di trasmissione dell’elettricità, probabilmente ne ordinerebbe a grappoli. Nel lontanissimo 1777, prospettando l’idea di una linea elettrica, l’inventore della pila scriveva che “la scintilla commovente poteva esser portata da Como a Milano con il fil di ferro sostenuto da terra da pali ...

Suzuki Jimny : debutta in Italia la quarta generazione del mitico 4×4 giapponese [FOTO e PREZZO] : La JIMNY viene proposta in un unico allestimento super completo e abbinata ad un 1.5 litri a benzina e alla trazione integrale ALLGRIP PRO Suzuki JIMNY è una vettura leggendaria che ha precorso i tempi, portando i fuoristrada anche nei centri urbani con stile e performance, sin dai primi anni 80. JIMNY ha lasciato un marchio indelebile sulla storia dell’automobile e, oggi, è pronto a vincere nuove sfide, proiettandosi verso il futuro. La ...

Suzuki Jimny - Al volante della 1.5 4WD Top da 102 CV : Ecco sfatato un altro mito delle fuoristrada grandi e grosse, e quindi prestanti. Al contrario, piccolo è bello, è agile, è fico. Jimny. La micro 4x4 Suzuki spacca già ancor prima di arrivare nelle concessionarie, gli ordini in Giappone hanno una lista dattesa di sei mesi e anche in Italia i possessori del modello precedente, che aspettano già da qualche anno, sono pronti al grande passo: 22.500 euro per diventare proprietari dellunica versione ...

Il Torino presenta la sua terza maglia dedicata a Suzuki JIMNY : Il 12 settembre alle ore 18 Suzuki e il Torino FC invitano a Torino, presso lo Store Robe di Kappa in via Lagrange 3, per l’unveiling di tre straordinarie novità. Suzuki JIMNY, la quarta generazione dell’inarrestabile fuoristrada di Hamamatsu, svelato per la prima volta al pubblico italiano; Roberto Soriano, nuovo centrocampista della squadra granata, che incontrerà anche i media presenti all’evento; la terza maglia del Torino FC per la ...