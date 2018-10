Superiamo insieme il numero chiuso | basta con gli slogan sulla pelle degli studenti

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Ildeve essere eliminato, e il motivo è semplice. Ilin Italia non serve a garantire un qualche tipo di eccellenza, ma è il prodotto più genuino del sottofinanziamento statale all'università pubblica: non si tratta del fatto che non tutti hanno le capacità di studiare medicina, ma che le risorse (dai fondi, alle strutture, ai docenti) a disposizione sono insufficienti per permettere a tutti di poter intraprendere il percorso di studi che desiderano.È una situazione normale questa? No, assolutamente, perché in Italia ci sono troppi pochiuniversitari e troppi pochi laureati. L'Italia, non a caso, investe in istruzione terziaria solo lo 0,7% del PIL, contro la media europea dell'1%. Un 30% sotto la media che sembra poco ma che pesa eccome, visto il basso tasso di laureati: l'Italia è penultima nei ...