Sulla Tap Conte come Renzi

"Noi M5S abbiamo perso Sulla Tap - chiedo scusa". La resa del consigliere regionale Antonio Trevisi : La resa e le scuse. I consiglieri pugliesi del Movimento 5 Stelle sono tornati in Regione con queste parole stampate in volto: "Non ce l'abbiamo fatta a fermare la Tap". Antonio Trevisi, che dello stop al gasdotto Trans Adriatic ha fatto la sua principale battaglia, in lotta anche con il vicepremier Matteo Salvini, non nasconde l'amarezza poche ore dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte: "Siamo stati ottimisti, un po' ...

"Questo governo mi disgusta. La posizione dei 5S Sulla Tap? Più grave di un tradimento" : "Questo governo non mi fa paura, ho un sentimento di disgusto fisico nei suoi confronti. Quando intercetto certe immagini in tv, cambio canale", queste le parole di Erri De Luca, che oggi a rilasciato una lunga intervista nel corso della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora.Durante il programma di Rai Radio1, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, allo scrittore è stato chiesto quale fosse la cosa che più lo ...

Pechino Express 2018 - seconda tappa/ Concorrenti e diretta : spoiler Sulla coppia eliminata... : Pechino Express 2018, Concorrenti e diretta seconda tappa 27 settembre: 491 chilometri in Marocco tra tradizioni e prove vantaggio per le sette coppie in gara. Chi sarà eliminato?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:20:00 GMT)

I Metallica in concerto a Milano : data - biglietti e tutto quello che c’è da sapere Sulla tappa italiana : I Metallica faranno tappa a Milano per una data imperdibile: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla tappa italiana del WorldWired Tour I Metallica torneranno in UK e in Europa con il loro “WorldWired Tour”, con nuovi concerti negli stadi, nei parchi e addirittura uno in un castello. La band farà tappa in Italia con un’unica data l’8 maggio 2019 all’Ippodromo SNAI di San Siro al Milano Summer Festival. I biglietti saranno ...

Morto Sulla scala antincendio - Ghinelli : 'Dramma a ridosso di una scuola. Da oggi la piazza sarà la prima tappa della pattuglia anti degrado'... : "E' un episodio triste e doloroso che fa riflettere su quanto sia difficile dare risposte adeguate e coerenti al disagio". L'episodio al quale si riferisce il sindaco Alessandro Ghinelli risale a ieri ...

Diretta / Vuelta 2018 streaming video e tv : focus Sulla salita finale (percorso e orario 17^ tappa) : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 17^ tappa Getxo-Balcon de Bizkaia, 157 km: vincitore sul duro arrivo in salita, percorso e orario (oggi mercoledì 12 settembre)(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:50:00 GMT)

Tria a sorpresa Sulla manovra : cerchiamo di abbassare l'Irpef - sì a Tav e Tap : quanto anticipato davanti alla platea della Confartigianato dal ministro dell'Economia che si è detto favorevole a sbloccare le grandi opere al centro delle polemiche -

L'intesa Sulla Brexit potrebbe arrivare nelle prossime otto settimane - in tre tappe : Un accordo sulla Brexit potrebbe essere raggiunto nel giro di otto settimane. Sono tre le tappe previste da qui a novembre: prima la riunione del 20 settembre a Salisburgo, poi il vertice europeo a metà ottobre, infine un summit straordinario il 13 novembre. È questa la tabella di marcia per un'accelerazione dell'ultima fase del negoziato per l'uscita del Regno Unito dell'Unione europea.La data della riunione dei capi di stato e di ...

Vuelta a España 2018 - quindicesima tappa : Ribera de Arriba – Lagos de Covadonga. Sfida tra i big Sulla salita finale : La seconda settimana della Vuelta a España 2018 si chiude con una delle salite simbolo della corsa spagnola: Lagos de Covadonga. La quindicesima frazione vedrà i corridori partire da Ribera de Arriba e percorrere 178 km per arrivare in vetta a questa dura ascesa e potrà essere davvero decisiva per la classifica generale, visto il dislivello complessivo di oltre 4000 metri. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della ...

Vuelta - Rodriguez vince la 13ª tappa Sulla salita di Camperona : VALLE DE SABERO - Lo spagnolo Oscar Rodriguez ha vinto per distacco la 13ª tappa della Vuelta , da Candás Carreño a Valle de Sabero, di 178 chilometri, con arrivo in salita a La Camperona .

Ciclismo - Vuelta tappa a Geniez - ma è polemica Sulla sicurezza. Herrada in rosso - Nibali in crescita : ROMA - Alexandre Geniez, Jesus Herrada, Vincenzo Nibali, tante polemiche per la sicurezza. Sono le situazioni intorno alle quali è ruotata la dodicesima tappa della Vuelta. Partiamo dal primo, ...

Vuelta a España 2018 : la guida completa. Le tappe - il percorso - i favoriti e tutte le informazioni Sulla Corsa Rossa : La Vuelta a España 2018 si correrà da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, oltre 3000 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade transalpine. La Corsa iberica, giunta alla sua 73^ edizione, si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo e variegato con tante salite e quaranta chilometri a cronometro. La ...

Formula 1 - GP Belgio : Verstappen ha dubbi Sulla scelta di Ricciardo di andare in Renault : La Formula 1 riparte da Spa, con Max Verstappen che si augura di vincere almeno una gara in questo finale di stagione. La tredicesima tappa della stagione è a Spa, dove l'olandese vuole lasciare un ...

Vuelta a España 2018 - diciannovesima tappa : Lleida-Andorra. Si decide tutto Sulla salita finale : La diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018 vedrà uno spettacolare duello sulla salita finale di Andorra, che sarà une delle ultime occasioni per ribaltare la classifica. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della diciannovesima tappa. Si parte da Lleida e si arriva ad Andorra dopo 154 km. Primo tratto tutto in falsopiano, poi la strada tende a salire sempre leggermente fino allo sprint intermedio di Sant Julià de Lòria. ...