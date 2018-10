Sui social ritorna il racconto della Isoardi | In diretta capii di avere un

"Elisa Isoardi ha scoperto di avere un tumore" - e la conduttrice replica Sui social : La timoniera della 'Prova del Cuoco' bolla la notizia come fake news: "Indignata nel leggere notizie prive di ogni...

Ex On The Beach Italia fa boom Sui social : L'edizione britannica era già un cult, quella Italiana poteva essere un azzardo. Invece anche Ex On The Beach Italia è un successo. Questo, perlomeno, dicono i dati relativi alle puntate della prima edizione del reality show andate finora in onda, ogni mercoledì alle ore 22.50, su MTV (in esclusiva su Sky al canale 130). Sarà merito delle incursioni dell'inviata speciale Elettra Lamborghini, sarà per merito delle scenette al confine tra ...

Wanda Nara - la moglie di Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver messo Sui social i dati personali dell’ex Maxi Lopez : Wanda Nara rischia quattro mesi di carcere per aver pubblicato su Twitter e Facebook i dati personali, tra cui il numero del cellulare, dell’ex marito, il calciatore argentino Maxi Lopez. È questa la richiesta formulata dal pm Galileo Proietto nel corso del processo che vede imputata la 31enne moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, accusata di aver causato a Lopez un danno economico durante le operazioni di ...

STEFANO SALA E BENEDETTA MAZZA SI SONO BACIATI?/ Dasha Dereviankina risponde Sui social : "A fine programma.." : A quanto pare STEFANO SALA è pronto a mettere da parte la sua fidanzata per lanciarsi a capofitto nella sua particolare amicizia con BENEDETTA MAZZA tanto da chiederle un bacio, e adesso?(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:31:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi accusa Maria De Filippi : "Paga poco mio figlio". Paolo Ciavarro interviene Sui social : Il figlio dell'attrice romana rompe il silenzio: "Sono contento, orgoglioso e soddisfatto del mio lavoro".

Perseguitata e minacciata sul telefono e Sui social : TRENTO . Telefonate, messaggi telefonici e anche sui social network. E tanti, troppi, dai toni minacciosi. Un atteggiamento quello di un uomo di Lavis che ha portato una donna a vivere in un ...

Giulia De Lellis e Cristiano criticati Sui social - risponde Karina Cascella : Critiche a Giulia De Lellis e Cristiano: la coppia non piace a molti fan Giulia De Lellis e Cristiano sono stati duramente criticati sui social network. C’è chi è felice per la nuova vita dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma c’è anche chi non riesce proprio ad accettare che la sua precedente storia con […] L'articolo Giulia De Lellis e Cristiano criticati sui social, risponde Karina Cascella proviene da Gossip e ...

Una Pallottola nel cuore 4 ci sarà?/ Anticipazioni quarta stagione : Sui social il pubblico non ha dubbi : Una Pallottola nel cuore 4 ci sarà oppure no? Gli ascolti lasciano sperare in un rinnovo ma Gigi Proeitti sembra "stanco" del suo ruolo in tv, come andrà a finire?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 23:36:00 GMT)

Libero Gioveni del Partito Democratico di Messina - chiede l'istituzione di una Commissione speciale d'inchiesta Sui Servizi Sociali : Ad esprimersi così, è il consigliere comunale del Partito Democratico peloritano Libero Gioveni, che afferma : 'si istituisca una Commissione speciale d'inchiesta sulla gestione dei Servizi Sociali ai ...

Grande Fratello Vip – Diritto di replica negato a Corona? Fabrizio insorge Sui social : “dopo aver trovato un accordo…” : negato il Diritto di replica a Fabrizio Corona? Dopo essere stato tirato in mezzo al Grande Fratello Vip, il catanese avrebbe voluto prendere parte alla prossima puntata del reality Fabrizio Corona indignato per quanto successo nelle ultime ore. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, dove l’ex re dei paparazzi è stato tirato in mezzo dall’ex fidanzata e da Ilary Blasi (LEGGI QUI), il catanese ha espresso la sua ...