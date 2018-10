“Su quell’aereo io non ci salgo” | Aubameyang lascia la Nazionale e torna a Londra

sportfair

: @nuncepossocrede @pdnetwork @marattin Basta...e basta. Renzi non ci é mai salito su quell'aereo. Chissà se SalviMai… - cesareaugustoca : @nuncepossocrede @pdnetwork @marattin Basta...e basta. Renzi non ci é mai salito su quell'aereo. Chissà se SalviMai… - Vyre95 : Per piacere basta, voglio andare via, fatemi salire su quell’aereo. - Vyre95 : Sto desiderando di salire su quell’aereo così tanto da star male -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)protagonista di un caso davvero curioso durante una trasferta con la suagabonese: l’aereo della “discordia” Una storia talmente paradossale da sembrar falsa quella che ha coinvoltoed il suo Gabon. Il calciatore secondo fonti estere, avrebbe dichiarato ai dirigenti della: “Su quel coso io non ci salgo”, riferendosi all’aereo del Gabon per recarsi in Sudan. Anche altri calciatori hanno mostrato perplessità in merito, maè stato l’unico a voltare le spalle ere aad allenarsi con l’Arsenal. Un segnale di rottura che potrebbe voler dire addio allaper.L'articolo “Su quell’aereo io non ci salgo”:laSPORTFAIR.