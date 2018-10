Su Audi una tegola da 800 milioni

Ascolti tv ieri - Una pallottola nel cuore 3 vs Francia – Germania | Dati Auditel 16 ottobre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv ieri, martedì 16 ottobre 2018? Senza Temptation Island Vip Gigi Proietti ha potuto salutare nel migliore dei modi e in tutta tranquillità i suoi telespettatori. Quanti si sono sintonizzati su Rai 1 per l’ultima puntata della fiction Una pallottola nel cuore 3? Chi ha seguito, invece, trasmissioni come quella di Bianca Berlinguer ovvero #CartaBianca o come quella di Giovanni Floris ovvero diMartedì? Ecco tutti i ...

Dieselgate - Audi condannata a pagare una multa da 800 milioni di euro : La procura di Monaco ha comminato una multa da 800 milioni di euro ad Audi, per il contenzioso nato dopo lo scandalo del Dieselgate. In particolare, il procedimento dei magistrati bavaresi riguardava la non conformità dei motori diesel V6 e V8 che equipaggiavano alcuni modelli costruiti tra il 2014 e il 2018 della casa degli Anelli. La quale, in un comunicato ufficiale, ha dichiarato di aver ammesso le proprie responsabilità e accettato di ...

Teatro Duse di Cortemaggiore - una stagione per tutti gusti e con molte novità. Il 20 ottobre si parte con Leonardo Manera. AudiO : L'offerta degli appuntamenti è varia e spazia dalle commedie moderne al cinema per bambini, i grandi classici e il Teatro d'improvvisazione, le commedie dialettali e gli spettacoli per i più piccoli. ...

Windows 10 : Microsoft rilascia una patch per i driver Audio di Intel : L’ultima ondata di aggiornamenti cumulativi distribuita da Microsoft il 9 ottobre ha provocato un bug che, su un numero ristretto di dispositivi, ha causato errori nell’utilizzo delle periferiche audio. Quest’oggi, tramite Windows Update, gli sviluppatori di Redmond hanno avviato il roll-out di una patch apposita il cui obiettivo è quello di porre rimedio ai problemi inerenti ai driver Intel su October 2018 Update, Fall ...

Omicidio Khashoggi - Trump promette una punizione severa se la responsabilità è dell'Arabia SAudita : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, promette "una punizione severa" se dietro la sparizione del giornalista dissidente Saudita, Jamal Khashoggi, c'è l'Arabia Saudita. Lo ha detto lui stesso in una intervista alla Cbs."C'è molto in gioco - ha continuato Trump - e forse in particolare perché quest'uomo era un reporter". "Sarete sorpresi di sentirmi dire questo", ha aggiunto il presidente Usa, noto per i suoi ...

Mara Venier : "ClAudia Mori mi ha proposto di girare una fiction" (Video) : Da signora della domenica a signora dei bouquet, il passo potrebbe essere breve, per Mara Venier. Se al momento la conduttrice è alle prese con il ritorno a Domenica In (che le sta dando molto da fare anche nell'insolita querelle su chi stia dominando la sfida degli ascolti), presto potrebbe ritrovarsi davanti alla macchina da presa per una fiction.La rivelazione è stata fatta nella puntata di oggi, 13 ottobre 2018, di Tv Talk, che ha pubblicato ...

Una storia d’amore caliente nel nuovo singolo di Elodie con Ghemon : Audio e testo di Rambla : Il nuovo singolo di Elodie con Ghemon è Rambla. Il brano, disponibile in radio e in tutte le piattaforme digitali dal 12 ottobre, rappresenta il seguito naturale di Nero Bali, con il quale l'artista romana è stata in rotazione radiofonica per tutta l'estate in duetto con Michele Bravi e Guè Pequeno. Il brano si presenta con uno stile dance pop arricchito dalla voce molto particolare di Elodie, che si fonde perfettamente a quella di Ghemon in ...

Nuovo video de L’Allieva 2 - un “esito sorprendente” per Alice e ClAudio tra una new entry e il ritorno di Arthur : Rai1 ha divulgato un Nuovo video de L'Allieva 2. Nel secondo backstage, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi anticipano i rapporti, ancora complicati, tra Alice e Claudio. L'arrivo del PM Einardi (interpretato da Giorgio Marchesi) e il ritorno di Arhur (con Dario Aita che riprende i panni del suo personaggio), primo amore della protagonista, giocheranno un ruolo importante nel corso della seconda stagione. Dopo il primo backstage, la rete ...

Genoa - spunta una nota Audio di Criscito nella quale spiega l’esonero di Ballardini : Genoa, Mimmo Criscito protagonista di una presunta nota audio nella quale svela i motivi dell’allontanamento di mister Ballardini-- “Ieri (lunedì, ndr) si sono incontrati e il mister gli ha chiesto come metterebbe lui in campo la squadra. Il presidente si è incazzato e gli ha detto: ‘ti pago, la squadra in campo me la devi mettere tu!‘”. Questa la nota audio mandata da Mimmo Criscito ai compagni a seguito dell’esonero di ...

Francesca Barra : "ClAudio Santamaria piangeva dopo una lite? Una balla"/ Furiosa su Instagram : "Gufate!" : Francesca Barra Furiosa su Instagram per la fake news sulla lite con Claudio Santamaria in strada. "È una balla, questo non è giornalismo, sapete solo gufare!"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 22:41:00 GMT)

Giornalista sAudita scomparso a Istanbul - il New York Times : 'Fatto a pezzi con una sega nel consolato' : Il Giornalista saudita Jamal Khashoggi, scomparso 8 giorni fa dopo essere entrato nel Consolato del suo Paese a Istanbul, sarebbe stato fatto a pezzi con una sega dentro l'edificio da agenti dei ...

Turchia - Nyt : “Giornalista sAudita fatto a pezzi con una sega dentro al consolato”. E spunta video dei 15 presunti sicari sAuditi : fatto a pezzi con una sega dentro al consolato saudita di Istanbul, “come nel film Pulp Fiction“, e trasportato fuori all’interno di un minivan nero, un Mercedes-Benz Vito. Una fonte investigativa turca citata dal New York Times, apre un nuovo e più cruento scenario sulla scomparsa del giornalista di origine saudita, Jamal Khashoggi, sparito dopo essere entrato nell’ufficio diplomatico del suo Paese per sbrigare le ...

SAudita : 'Fatto a pezzi con una sega' : ANSA, - ISTANBUL, 10 OTT - Il giornalista Saudita Jamal Khashoggi, scomparso 8 giorni fa dopo essere entrato nel Consolato del suo Paese a Istanbul, sarebbe stato fatto a pezzi con una sega dentro l'...

ClAudia Mori Corteggia Mara Venier per una fiction. Sarà “Libera” - una fioraia di Giambellino : Claudia Mori vuole Mara Venier per una fiction. Cosa sta succedendo fra le due donne? Vediamo di scoprire cosa bolle in pentola tra la moglie del mitico molleggiato, Adriano Celentano, e la signora della domenica Mara Venier. Che ci fanno insieme Mara Venier e Claudia Mori? Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, alla rubrica “Chicce Di Gossip”, le due donne hanno pranzato assieme uno di questi giorni, all’hotel Palazzo ...