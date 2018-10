Stuprata a 21 anni e uccisa a sassate da una gang

Violenza shock : bimba di 10 anni Stuprata da un ragazzino 16enne : La piccola ritrovata in strada e sotto shock da un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi. Attraverso gli psicologi, la piccola ha rivelato la brutale Violenza di cui è stata vittima indicando il presunto aggressore che ora è accusato di stupro e tentato omicidio.Continua a leggere

Bulgaria - la giornalista tv Viktoria Marinova Stuprata e uccisa in un parco a 30 anni : La giornalista della tv TVN Bulgaria, Viktoria Marinova, 30 anni, è stata stuprata e uccisa brutalmente in un parco della città di Ruse, sulle sponde del Danubio. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire se il delitto sia connesso alla sua attività giornalistica: di recente aveva indagato su uno scandalo legato a fondi europei.Continua a leggere

Milano - anziana di 70 anni Stuprata e rapinata : fermato un romeno : Una donna di 70 anni è stata violentata e rapinata lo scorso 21 settembre a Milano. Il presunto autore dello stupro e della rapina ai danni dell'anziana è stato fermato dalla Polizia di Stato: si ...

Rapita da un centro commerciale : il massacro della piccola Amy - Stuprata e uccisa a 10 anni : Il 27 ottobre 1989 Amy, 10 anni, riceve una strana telefonata: "Sono un collega della mamma, mi accompagni a comprarle un regalo per la promozione?". Nel pomeriggio un compagno di scuola vede per l'ultima volta la piccola al centro commerciale in compagnia di uomo con gli occhiali tondi. Il corpo di Amy verrà ritrovato 104 giorni dopo in un campo.Continua a leggere

Pretoria - bambina di 6 anni Stuprata nel bagno di un ristorante : Una orribile storia di violenza ai danni una bambina di soli 6 anni viene da Pretoria, la capitale amministrativa del Sudafrica. Lo scorso sabato, infatti, la piccola è stata vittima di un stupro nel ...

Roma - badante Stuprata al Viminale : bloccato un sospettato/ Ultime notizie - è uno straniero di circa 30 anni : Roma, badante stuprata al Viminale: bloccato un sospettato. Ultime notizie, è stato individuato uno straniero di circa 30 anni: sarebbe lui l'autore della violenza di giovedì(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 08:31:00 GMT)

Venezia - turista tedesca di 17 anni Stuprata in spiaggia da connazionale di 20 : L'ha stuprata in spiaggia a Bibione dopo la serata passata in discoteca. Lui ha 20 anni, lei appena 17, entrambi tedeschi. I carabinieri l' hanno identificato a tempo di record nonostante le scarse ...

Ragazza di 16 anni attirata in una trappola e Stuprata dal branco degli stranieri : di Manlio Biancone Sono tre marocchini, entrambi regolari, maggiorenni, i presunti autori dello stupro della Ragazza 16enne, italiana, avvenuto a dicembre del scorso anno in un vicolo di un paese a ...

Napoli - maltrattata dal marito e Stuprata dal cognato : un incubo durato anni : Una vicenda che farebbe venire i brividi anche al più insensibile di questo mondo si è consumata a San Giuseppe Vesuviano, piccolo comune della provincia di Napoli, e riguarda purtroppo il sempre più frequente fenomeno di violenza ai danni di una donna [VIDEO]. La vittima, una trentaseienne di origini bengalesi, costretta per oltre otto anni a subire violenze fisiche, psicologiche e maltrattamenti da parte del marito e del cognato. Secondo ...

Rimini - turista danese di 26 anni Stuprata all’alba : arrestato venditore ambulante : Ancora uno stupro a Rimini. Una turista danese di 26 anni ha denunciato di essere stata aggredita sessualmente all'alba di domenica, mentre passeggiava per tornare nella sua stanza d'albergo. Fermato un venditore di rose ambulante di 37 anni e originario del Bangladesh.Continua a leggere

Stuprata in spiaggia a 15 anni - Gueye si difende : 'Lei era consenziente' : JESOLO - Il Gip di Venezia Roberta Marchiori ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Mohamed Gueye, il 25enne senegalese da venerdì notte in carcere a Venezia con l'...

Ragazza di 29 anni Stuprata dall'animatore del villaggio - aveva fatto voto di castità : Una Ragazza 29enne in vacanza in Calabria è stata recentemente vittima di uno stupro in un villaggio turistico a Botricello, una localita' che affaccia sulla costa ionica. L'animatore, un senegalese residente in Italia da 15 anni, è stato identificato, denunciato a piede libero e licenziato dalla struttura in cui lavorava. Ragazza calabrese stuprata da un animatore senegalese Una donna di 29 anni, in vacanza come la maggior parte degli italiani ...

