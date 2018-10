Striscia di Gaza | Israele attacca obiettivi Palestina | un morto Ultime notizie | dura

Israele ha attaccato alcuni obiettivi nella Striscia di Gaza in risposta a un lancio di razzi : Israele ha attaccato alcuni obiettivi nella Striscia di Gaza in risposta al lancio di un razzo che aveva colpito una casa nella città di Beersheba, nel sud di Israele. Non è chiaro chi avesse lanciato il razzo da Gaza verso Israele, The post Israele ha attaccato alcuni obiettivi nella Striscia di Gaza in risposta a un lancio di razzi appeared first on Il Post.