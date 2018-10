Striscia di Gaza | Israele attacca dopo il lancio di 2 razzi | un morto

Israele ha attaccato alcuni obiettivi nella Striscia di Gaza in risposta a un lancio di razzi : Non è chiaro chi avesse lanciato il razzo da Gaza verso Israele, ma l'esercito israeliano ha detto di ritenere responsabile Hamas, l'organizzazione politica e militare che controlla gran parte della ...

Aria di guerra a Gaza. Israele lancia un raid aereo e chiude i valichi della Striscia : Il ministro israeliano della Difesa, Avigdor Lieberman, ha ordinato la chiusura di due punti di passaggio tra Israele e la Striscia di Gaza in seguito al lancio di razzi contro la città di Be'er Sheva, nel sud del Paese. Lieberman ha imposto la chiusura del valico di Erez, per le persone, e di Kerem Shalom, per le merci, oltre alla riduzione della zona di pesca autorizzata al largo della Striscia da 6 a 3 metri.A Gaza l'Aria è ...

Sei palestinesi uccisi dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza : I palestinesi stavano partecipando alla Marcia del Ritorno, come ogni venerdì da oltre sette mesi a questa parte. In totale centinaia di "Gazawi" sono stati uccisi durante le manifestazioni di protesta contro l'apartheid imposto dal governo di Tel Aviv.Continua a leggere

Gaza : fonti Striscia - 37 manifestanti palestinesi feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"A Gaza 5 manifestanti morti e quasi 400 feriti". La denuncia del ministero della Sanità della Striscia : Sono 5 i manifestanti palestinesi morti negli scontri con l'esercito israeliano alla barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico durante la Marcia del Ritorno appoggiata da Hamas. Lo ha annunciato il ministero della sanità della Striscia, riferito dai media palestinesi, che ha parlato anche di quasi 400 feriti.Tra i morti vi è il ragazzino di 12 anni ferito nel primo pomeriggio e le cui condizioni erano subito apparse gravi. ...

Medio Oriente : Banca mondiale - economia Striscia di Gaza in "caduta libera" : Washington, 25 set 12:49 - , Agenzia Nova, - L'economia della Striscia di Gaza è in "caduta libera". E' questo il monito lanciato oggi da un rapporto della Banca mondiale, che chiede... , Res,

La tensione estenuante ai check point per entrare e uscire da Gaza - Diario dalla Striscia : ... per via delle telecamere e dei militari che ti controllano dalle torrette, erano un modo per distaccarsi da questo mondo prima di poter tornare nel mondo reale fatto di elettricità, acqua potabile, ...

Gaza - o la ami o la odi - con tutte le sue contraddizioni e le sue follie - Diario dalla Striscia : È una città in cui cammini in mezzo ai rifiuti e senti degli odori assurdi e al tempo stesso quando capiscono che sei straniero le persone ti aprono tutte le porte del mondo. Effettivamente di ...

'Hanno sparato a voi stanotte?' : cosa significa fare i pescatori nella Striscia di Gaza : La crisi politica tra Hamas e Autorità Nazionale Palestinese è profonda e anche questo ha contribuito a uccidere l'economia locale. La serata continua ad un concerto chiamato "Rooftop Festival" ...

Diario da Gaza : il mio viaggio nella Striscia per raccontare la resistenza : La crisi politica tra Hamas e Autorità Nazionale Palestinese è profonda e anche questo ha contribuito a uccidere l'economia locale. La serata continua ad un concerto chiamato "Rooftop Festival" ...