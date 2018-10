STEFANO SALA E BENEDETTA MAZZA SI SONO BACIATI? Dasha Dereviankina risponde sui social

Grande Fratello VIP 3 - STEFANO SALA e Benedetta Mazza : c'è il bacio? : Si fanno interessanti (ed era ora) le vicende nella casa del Grande Fratello VIP. Da una parte abbiamo una conoscenza in fase approfondita per Francesco Monte e Giulia Salemi, dall'altra abbiamo un'amicizia particolare che probabilmente si sta trasformando in qualcosa di più, parliamo di Stefano Sala e Benedetta Mazza.Facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti: prima di iniziare il reality show il modello e la bionda showgirl ...

Grande Fratello Vip : flirt in corso tra STEFANO SALA e Benedetta Mazza! Ma Stefano fuori è già fidanzato… : Il flirt di lunga data tra Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrerebbe essere vicino a riaccendersi. Lo dimostra quanto accaduto nella notte nella Casa del Grande Fratello Vip 2018. Quella parte affezionata di pubblico... L'articolo Grande Fratello Vip: flirt in corso tra Stefano Sala e Benedetta Mazza! Ma Stefano fuori è già fidanzato… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

STEFANO SALA e Benedetta Mazza si sono baciati?/ Grande Fratello Vip 2018 : primo caso di corna in arrivo... : A quanto pare Stefano Sala è pronto a mettere da parte la sua fidanzata per lanciarsi a capofitto nella sua particolare amicizia con Benedetta Mazza tanto da chiederle un bacio, e adesso?(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:48:00 GMT)

Anticipazioni Grande Fratello Vip : la fidanzata di STEFANO SALA entra nella Casa? : La fidanzata di Stefano Sala al Gf Vip 2018? Anticipazioni Non sono mai un mistero le Anticipazioni del Grande Fratello Vip 2018. E il più delle volte è Alfonso Signorini a regalarle tramite i suoi profili social. Si è parlato a lungo di nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia – anche nella notte i […] L'articolo Anticipazioni Grande Fratello Vip: la fidanzata di Stefano Sala entra nella Casa? proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi parla di droga con STEFANO SALA : cosa fa la produzione : Si torna a parlare di droga al Grande Fratello Vip 3. Le sostanze stupefacenti e i reality-show di Mediaset, negli ultimi mesi, hanno fatto parecchio discutere. Prima con il caso ‘Isola dei Famosi’ e il coinvolgimento di Francesco Monte e il canna-gate che gli è costata una squalifica Salatissima, poi con le accuse mosse da Striscia La Notizia al programma prodotto dalla Endemol e condotto da Barbara d’Urso a maggio 2018, ...

Eleonora Giorgi e STEFANO SALA : Ciavarro interrompe il bacio al GF Vip : Stefano Sala sta per baciare Eleonora Giorgi ma irrompe Paolo Ciavarro Il Grande Fratello Vip ha voluto giocare questa sera con Eleonora Giorgi, evidentemente infatuata di Stefano Sala. Ilary Blasi ha inizialmente chiamato la madre di Paolo Ciavarro insieme ai suoi amici Ivan Cattaneo e Lory Del Santo in confessionale per commentare insieme ad Alfonso Signorini dell’interesse che Eleonora nutriva nei confronti del bel modello. Attraverso ...

Chi è STEFANO SALA - il modello che ha stregato Eleonora Giorgi : Stefano Sala è il modello e concorrente del Grande Fratello Vip che ha stregato Eleonora Giorgi. Occhi azzurri e fisico scolpito, Stefano è conosciuto soprattutto per essere l’ex di Dayane Mello, super top model, protagonista dell’Isola dei Famosi fidanzata per un breve periodo con Stefano Bettarini. Fu proprio la Mello a calcare il red carpet del Festival di Venezia in coppia con Giulia Salemi con indosso l’ormai celebre abito ...

Gf Vip - STEFANO SALA e Benedetta Mazza si piacciono? La verità sui due concorrenti : Stefano Sala e Benedetta Mazza, nuova coppia al Gf Vip? Al Gf Vip Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrano piacersi. Scriviamo sembrano perché tutto si saprà meglio lunedì, quando il bel modello dovrà sicuramente rispondere ad alcune domande di Ilary Blasi. Sapete tutti infatti che Stefano è fidanzato e ieri è stato proprio lui a […] L'articolo Gf Vip, Stefano Sala e Benedetta Mazza si piacciono? La verità sui due concorrenti proviene da ...

