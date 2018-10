Stati Uniti | Fed pubblica i verbali della riunione di settembre | si punta a nuovi

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : Argentina profeta in patria nel maschile - al femminile oro per gli Stati Uniti : Si sono conclusi i tornei di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Nella competizione maschile, l’Argentina ha vinto la medaglia d’oro battendo in semifinale l’Ucraina per 18-16 e in finale il Belgio per 20-15. Grandissimo protagonista di entrambe le partite è stato Marco Giordano Gnass, che ha realizzato i punti decisivi della semifinale e ha poi dominato l’ultimo atto, dando inoltre modo a ...

Il 20 novembre Italia-Stati Uniti amichevole a Genk : Roma, 17 ott., askanews, - La 'Luminus Arena' di Genk ospiterà martedì 20 novembre, ore 20.45, l'amichevole tra la Nazionale e gli Stati Uniti. Gli Azzurri, che tre giorni prima a Milano affronteranno ...

Calcio - Italia-Stati Uniti si giocherà a Genk. Data - programma - orario d’inizio e tv dell’amichevole : L’amichevole tra la Nazionale italiana di Calcio e gli Stati Uniti si disputerà a Genk (Belgio) martedì 20 novembre. Gli azzurri, tre giorni prima affronteranno a Milano la decisiva sfida di Nations League contro il Portogallo, in cui si giocheranno la qualificazione alle Final Four. Dopo questo match, l’Italia volerà quindi in Belgio per questa prestigiosa sfida con gli USA. Sono 11 i precedenti tra le due nazionali, con gli azzurri che hanno ...

Stati Uniti - a settembre permessi edilizi e apertura cantieri in calo : Segnali di debolezza giungono dal mercato edilizio degli Stati Uniti . Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, i nuovi cantieri avviati a settembre sono scesi del 5,3% su base mensile a 1,...

Stati Uniti - scivolano le richieste di mutui settimanali : Nella settimana terminata il 12 ottobre , l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento del 7,1% dopo il calo dell'1,7% registrato nella settimana precedente. ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Mercedes osservata speciale per i fori dei cerchi delle ruote posteriori. Una soluzione aerodinamica vietata? : Non è certo una novità. In Formula Uno la lotta non c’è solo in pista, dove coraggio e velocità la fanno da padroni, ma anche fuori per le scelte tecniche fatte sulle vetture e i dubbi suscitati circa il rispetto dei regolamenti. Nel Mondiale 2018 la Ferrari è stata spesso al centro della scena. Si pensa alla nube bianca proveniente dagli scarichi ad inizio anno o alla vicenda del doppio sensore montato sulla power unit della Rossa per ...

Economia - Stati Uniti ed Eurozona si scambiano di posto : ... per la prima volta dall'inizio dell'anno, implicando quindi un peggiore outlook di consensus per l'Economia statunitense rispetto a quello europeo. Altri indici di sorpresa non hanno ancora mostrato ...

Accadde oggi : nel 1933 l’ebreo Albert Einstein arriva negli Stati Uniti in fuga dal governo nazista : Ebrei in fuga. Scienziati in fuga. Esseri umani in fuga. Dalla Germania nazista chiunque poteva fuggiva via. Le persecuzioni dovute alle leggi razziali erano insostenibile e scappare via, lasciare la propria casa, la propria vita, la propria patria, sembrava l’unica soluzione plausibile. Era il 17 ottobre 1933 quando uno scienziato tedesco di religione ebraica mise piede su suolo statunitense: era Albert Einstein. In Germania la ...

RAI STORIA * ' IL GIORNO E LA STORIA ' : Il 17 ottobre del 1933 Albert Einstein arriva negli Stati Uniti - Lo scienziato ebreo lascia la ... : Famoso in tutto il mondo, trascorre in America gli anni finali della sua vita. E qui muore, nella città di Princeton, nel 1955.

Stati Uniti - in salita fiducia settore immobiliare : In lieve saluta la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB . A ottobre il dato si è attestato a 68 punti, dai 67 del mese precedente, centrando le attese del mercato che ...

Stati Uniti : produzione industriale settembre cresce oltre le attese : Si conferma in forza la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di settembre Il dato ha registrato una crescita dello 0,3% come nei due mesi precedenti, risultando al di sopra delle attese ...

La questione dell'intelligence tra Stati Uniti e Cina : Ora stiamo invece passando dalla geo-economia alla strategia globale vera e propria; e la Cina non avrà remore particolari a passare da una postura genericamente amichevole nei confronti degli Usa ad ...

F1 - Sky Sport - Turrini sul prossimo GP degli Stati Uniti : 'Si va ad Austin - vi dico che gara sarà' [VIDEO]