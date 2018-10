Stasera inizia un importante Consiglio europeo su Brexit

Buducnost-Milano Stasera in tv - Eurolega basket : a che ora inizia e su che canale vederla : Sarà una prima complicata per l’Olimpia Milano nell’Eurolega 2018-2019. La squadra di Simone Pianigiani farà visita venerdì (ore 18.45) ai montenegrini del Buducnost. Una trasferta quella di Podgorica che apre un periodo molto intenso per l’Armani Exchange, che nel giro di una settimana dovrà affrontare quattro partite (Bologna in campionato e poi la doppia sfida europea con Real Madrid e Olympiacos). Milano ha cominciato al meglio la stagione ...

Italia-Ucraina Stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : Questa sera alle ore 20.45 l’Italia affronterà l’Ucraina in amichevole. A Genova gli azzurri avranno l’occasione di tornare al successo e acquisire morale in vista della decisiva sfida di Nations League con la Polonia di domenica. Roberto Mancini punterà sul tridente offensivo formato da Insigne, Immobile e Chiesa per imporre il proprio gioco. Di fronte ci sarà per un avversario tosto, visto che l’Ucraina di Andriy Shevchenko è reduce da tre ...

Milan-Olympiacos Stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : Ci siamo quasi: il cammino dell’Europa League di calcio 2018-2019 proseguirà oggi dopo il primo assaggio settembrino. Questa sera andranno in scena le partite della seconda giornata. Ad aprire le danze sarà alle ore 18.55 il Milan, che giocherà in casa contro i greci dell’Olympiacos. La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252), mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. Per questa ...

Eintracht Francoforte-Lazio Stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : stasera alle 21:00 a Francoforte scenderà in campo la Lazio contro l’Eintracht in un test di rilievo che dirà molto sul futuro dei biancazzurri in Europa League. Entrambe le squadre hanno vinto all’esordio: la Lazio contro l’Apollon Limassol; l’Eintracht sul campo del Marsiglia, con il medesimo risultato di 2-1. La partita si preannuncia tutt’altro che semplice e, proprio per questo, Inzaghi sarà costretto a ...

Napoli-Liverpool Stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : Ottobre porta in dote il grande calcio: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà oggi, mercoledì 3, quando andranno in scena le ultime partite della seconda giornata. Alle ore 21.00 toccherà al Napoli, impegnato in casa contro gli inglesi del Liverpool. La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252) e Rai 1, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo e RaiPlay. Come al ...

PSV-Inter Stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : Questa sera il Philips Stadion di Eindhoven sarà teatro della sfida tra i padroni di casa del PSV e l’Inter, valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. I due club fanno parte del gruppo B e nella prima giornata hanno ottenuto due risultati opposti, con l’Inter che ha sconfitto in casa il Tottenham in rimonta per 2-1 ed i campioni olandesi che sono usciti sconfitti dal Camp Nou di Barcellona ...

Juventus-Young Boys Stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Foto: Gianfranco Carozza

Juventus-Young Boys Stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : stasera (ore 18.55) si giocherà Juventus-Young Boys, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I bianconeri, reduci dalle sette vittorie consecutive in campionato e dal successo in trasferta sul campo del Valencia, scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino per affrontare i modesti svizzeri che non dovrebbero riservare particolari problemi ai Campioni d’Italia. I ragazzi dei Massimiliano ...

Roma-Viktoria Plzen - Stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : Torna la Champions League di calcio: seconda giornata per la massima competizione europea. In campo la Roma che deve riscattare un esordio tutt’altro che positivo in casa del Real Madrid: servono i tre punti all’Olimpico, dove arrivano i cechi del Viktoria Plzen. Lo stato di forma dei giallorossi è più che positivo dopo la nettissima vittoria nel derby di sabato pomeriggio. La banda di Di Francesco vuole brillare anche in campo ...

Juventus-Napoli Stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Napoli DALLE 18.00 Oggi alle ore 18:00 andrà in scena il match più atteso di tutta la Serie A, lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli, secondo anticipo della 7a giornata. La squadra di casa è ancora a punteggio pieno; gli ospiti inseguono a soli 3 punti di distanza e cercheranno di colmare il gap, affidandosi all’estro di Lorenzo Insigne, condottiero degli azzurri nelle ultime uscite. Tra le ...

Italia-Polonia volley Stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : stasera si giocherà Italia-Polonia, mach valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo al Pala Alpitour di Torino per cercare l’impresa impossibile: battere i Campioni del Mondo per 3-0 con 15 punti di differenza complessivi e volare così in semifinale. Servirà la partita perfetta da parte degli azzurri che dovranno letteralmente superarsi per riuscire in un numero da antologia. Di seguito la data, il ...

Italia-Serbia volley Stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : stasera (ore 21.15) si giocherà Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Davanti agli oltre 15000 spettatori del Pala Alpitour di Torino, la nostra Nazionale affronterà gli ostici slavi nella prima partita della terza fase, un incontro fondamentale nella corsa verso le semifinali. Gli azzurri vogliono continuare a sognare e andranno a caccia di una vittoria di lusso contro la compagine di Nikola Grbic, formazione ...

Calendario Serie A calcio - tutte le partite di Stasera. A che ora iniziano e come vederle in tv su Sky e Dazn : Turno infrasettimanale per la Serie A di calcio. Dopo la vittoria dell’Inter 2-1 sulla Fiorentina, questa sera si svolgeranno altre sette partite della sesta giornata. Si inizierà alle 19.00 con Udinese-Lazio, mentre tutte le altre sfide si giocheranno in contemporanea alle 21.00. Occhi puntati sulla capolista Juventus, che affronterà in casa il Bologna, reduce dalla vittoria a sorpresa con la Roma. I bianconeri cercheranno di restare a ...

Inter-Fiorentina Stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : Luci a San Siro: la sesta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra oggi ed il 27 settembre. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti corrisponde al primo dei due turni infrasettimanali del calendario. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, ed inizierà questa sera, martedì 25, con Inter-Fiorentina, in programma alle ore 21.00. I padroni di casa, ringalluzziti dalle due vittorie in ...