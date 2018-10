Sta per arrivare la lettera dell' Ue che avvia il procedimento contro l' Italia Che

Unione europea - in caso di referendum solo il 44% degli italiani voterebbe per reStare : la percentuale più bassa d’Europa : In caso di referendum sulla falsariga di quello della Brexit, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell’Ue. E’ il dato peggiore tra quelli registrati nei 28 Paesi membri da un sondaggio Eurobarometro, secondo cui la media europea dei cittadini orientati al “remain” è del 66% e anche in Gran Bretagna oggi il 53% si dichiara favorevole a rimanere nell’Unione. Anche la percentuale degli indecisi, tra gli ...

Matteo Renzi si offre come speaker per convegni ed eventi : ecco quanto coSta ingaggiarlo : Sul sito italiano viene descritta come l'azienda 'leader nella ricerca ed intermediazione di speaker di fama internazionale appartenenti al mondo dell'economia, della finanza, della politica, dell'...

InStabilità e maltempo pervadono la penisola - nubifragi ed allagamenti : Roma - Nelle ultime ore il maltempo è tornato ad intensificarsi su parte dell'Italia e in alcuni casi si sono avute piogge anche di forte intensità e a carattere di nubifragio che hanno provocato nuovamente disagi e allagamenti. Da ieri sera (martedì) forti rovesci si sono susseguiti sulla Romagna con accumuli fino a 120mm ai piedi dell'Appennino, a Villa Verrucchio, nei pressi di San Marino, dove si sono registrati ...

L'Italia tra sole ed acquazzoni - temperature miti sopra la media Stagionale : Roma - Correnti umide e a tratti instabili continuano ad affluire sull'Italia, sospinte da una circolazione di bassa pressione posizionata sul Mediterraneo occidentale, in lento movimento verso il Nord-Africa. Nel corso della giornata di oggi l'area di instabilità che ha lasciato la Sardegna e raggiunto il medio-alto Tirreno entrerà in azione con maggior decisione in Toscana, dove sono attesi piogge e temporali. I fenomeni si ...

Roma - una feSta con cento amici per i 73 anni di carriera di Sandra Milo : Una diva senza tempo, Sandra Milo. Un party che si è trasformato in una sorta di viaggio a spasso nel tempo in quella leggendaria 'Dolce vita' Romana fatta di storie, celebrità, locali affollati, ...

Nuoto - grande feSta al Centro Federale per Thomas Ceccon : vincitore di cinque medaglie alle Olimpiadi Giovanili : Ceccon ha anche tagliato una torta nella quale spiccavano i cinque cerchi olimpici e brindato agli allori conquistati Non ha fatto in tempo a scendere dall’aereo che mamma Gioia lo ha prelevato per portarlo al Centro Federale, dove si allena e dove lo attendeva una piacevole sorpresa: i compagni di squadra della Leosport, l’allenatore Alberto Burlina, genitori e amici hanno tributato una standing ovation a Thomas Ceccon reduce ...

SEGA spiega perché è Stato cancellato il remake completo di Shenmue : Due giorni fa vi avevamo parlato di un remake completo di Shenmue cancellato per fare spazio alle edizioni remastered di Shenmue 1 e 2. Nello specifico, nel nostro articolo vi avevamo proposto un video in cui veniva mostrata l'incredibile qualità del remake vero e proprio rispetto a Shenmue 1 & 2 che, appunto, si "limitano" a delle edizioni rimasterizzate.Ora, grazie a Eurogamer.net, abbiamo scoperto il reale motivo per cui Shenumue HD ...

Schianto sull'A5 - un camion e due auto coinvolti : quattro feriti AoSta - La mattinata di oggi - mercoledì 17 ottobre - si è aperta con un ... : La mattinata di oggi, mercoledì 17 ottobre, si è aperta con un violento incidente sull'autostrada A5 in direzione di Aosta, poco prima dello svincolo per Verrès. Ad essere coinvolte, attorno alle 5.15,...

Onu : medaglia d'oro 'per il futuro' al Sikkim - il primo Stato 100% biologico : Sono i motivi per cui lo Stato indiano del Sikkim, il primo Stato al mondo biologico al 100%, ha vinto la medaglia d'oro 2018 per le 'politiche che guardano al futuro'. Si tratta del premio 'Future ...

AOSTA. Un camion e due automobili sono rimasti coinvolti in ...