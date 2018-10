Spunta il reddito per i giovani | a tutti arrivano 500 euro

Reddito cittadinanza - Spuntano le limitazioni : Teleborsa, - Il Reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza dovrebbero coinvolgere una platea di 6 milioni e mezzo di beneficiari, ma ognuno di loro non avrà i 780 euro e forse non sarà di ...

Reddito di cittadinanza : Spuntano i paletti sulle spese : Con il Reddito di cittadinanza non si potrà acquistare qualunque cosa: il Governo ha già posto dei paletti alle spese, chiarendo che non saranno ammessi acquisti “immorali”. In che senso? Che esiste già una lista di acquisti ‘non ammessi’ con questi soldi. I limiti del Reddito di cittadinanza Quali sono i limiti agli acquisti che possono essere fatti col Reddito di cittadinanza? Il Governo ha già chiarito che si potranno comprare ...

Reddito di cittadinanza - Spunta il limite a 18 mesi : Il Reddito di cittadinanza cambia ancora. La durata del sussidio per chi si trova in situazione di povertà assoluta, non sarà più di tre anni come inizialmente previsto, ma...

Reddito di cittadinanza - si cambia : Spunta il limite a 18 mesi : Anche questo un modo non solo per risparmiare, ma anche per fare in modo che i 10 miliardi iniettati nelle tasche della parte più povera della popolazione si riversino interamente nell'economia.

Reddito di cittadinanza - limite di 18 mesi : Spunta un piano con tre requisiti : Il Reddito di cittadinanza cambia ancora. La durata del sussidio per chi si trova in situazione di povertà assoluta, non sarà più di tre anni come inizialmente previsto, ma poterebbe scendere fino a ...

Reddito di cittadinanza a tempo. E Spunta il limite patrimoniale : Sul fronte del finanziamento del Reddito di cittadinanza, in attesa di conoscere i margini di deficit che saranno concessi dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, si continua a studiare l'utilizzo ...

Di Maio : “Reddito di cittadinanza solo agli italiani”. Ok di Salvini. Ma Spuntano dubbi sulla legittimità : «Abbiamo corretto la proposta di legge» iniziale sul reddito di cittadinanza. Parliamo di «una proposta di legge che non prevedeva ancora la platea» per l’assegnazione del reddito «ma è chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea e assegnare il reddito di cittadinanza ai cittadini italiani». Lo dice il ...

Si sgonfia il reddito di cittadinanza : Spunta l’ipotesi dell’assegno da 300 euro al mese : Secondo Repubblica, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, il reddito di cittadinanza avrà una copertura massima di 5 miliardi di euro per una platea di 1 milione e mezzo di richiedenti che si trovano in condizioni di disagio economico. Ciascuno potrà percepire circa 300 euro mensili.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Spunta il piano per il rinvio a metà 2019 : 'E' inutile cercare 2-3 miliardi di deficit se ne perdiamo 3-4 dal lato dei tassi di interesse'. Dal ministero dell'Economia fanno notare che la chiave per comprendere la ragione per la quale Giovanni Tria tiene duro, con la maggioranza che lo incalza, sul rispetto degli impegni con l'Europa sta in questa frase che ...