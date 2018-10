Spread Btp-Bund torna a toccare 300

Spread Btp-Bund apre a 292 - 3 punti : ROMA, 17 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni apre a 292,3 punti con un rendimento al 3,40%.

Borse europee positive. In discesa lo Spread BTP/Bund : Partenza positiva per Piazza Affari , che prosegue il rimbalzo iniziato la vigilia . Bene anche le altre Borse europee , positivamente influenzate dall' ottimo avvio della stagione delle trimestrali ...

Spread Btp-Bund apre a 292 - 3 punti : ANSA, - ROMA, 17 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni apre a 292,3 punti con un rendimento al 3,40%. 17 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Spread Btp/Bund scende sotto 300 punti : ANSA, - ROMA, 16 OTT - scende sotto i 300 punti lo Spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 297 punti contro i 304 dell'apertura. Il rendimento del decennale italiano è pari al 3,48%. 16 ...

Spread Btp/Bund parte stabile a 304 : ANSA, - ROMA, 16 OTT - partenza stabile per lo Spread fra Btp e Bund all'indomani dell'approvazione della manovra e del dl fiscale da parte del cdm e l'invio alla Ue del Draft Budgetary Plan. Il ...

Spread Btp Bund in calo a 304 punti : ANSA, - ROMA, 15 OTT - Lo Spread Btp-Bund rallenta a 304 punti base, in lieve calo dai 308 di venerdì dopo una partenza stamani in rialzo a 309. Il rendimento del titolo decennale italiano è del 3,52%.

Spread Btp Bund in rialzo a 308 - 7 punti : ...commerciali Cina-Usa - Avvio di settimana in rosso per le Piazze di Asia e Pacifico sui timori per le controversie commerciali tra Cina e Stati Uniti con un possibile rallentamento dell'economia ...

Spread a quota 300 - mercati in rosso. Bene asta Btp - ma tassi in forte rialzo : Il differenziale Btp-Bund schizza ancora oltre quota trecento. Non tranquillizza anche l'asta dei titoli di Stato. Il ministero del Tesoro ha venduto sei miliardi e mezzo di Btp a lunga e breve ...

Borse in rosso. Tassi BTp in asta al top dal 2013 - Spread torna sopra a 300 : Il Tesoro assegna in asta 3,5 mld di BTp triennali con tasso al 2,51% al top da 5 anni mentre il settennale è ai massimi dalla prima emissione. Dopo l'ondata di vendite della vigilia a Wall Street, i future sono ancora in rosso. A Piazza Affari crolla Carige dopo il declassamento di Fitch...

Spread Btp sale a 310 prima dell'asta : ANSA, - ROMA, 10 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund sale a 310 punti base dai 295 di ieri, con un rendimento che al 3,60% segna un nuovo massimo dal febbraio 2014. Il mercato è in attesa dell'asta da 6,5 ...

Borse in rosso. Tassi BTp in asta al top dal 2013 - Spread torna a 310 : Il Tesoro assegna in asta 3,5 mld di BTp triennali con tasso al 2,51% al top da 5 anni mentre il settennale è ai massimi dalla prima emissione. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit. ...

Spread oltre i 305 punti - oggi l’asta dei Btp. Borse europee tutte in rosso dopo il tonfo di Wall Street : Apertura sopra quota 300 punti base per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale si è poi allargato fino a 307 punti col rendimento del decennale italiano al 3,54%. oggi è in agenda un nuovo test impegnativo dopo l’asta dei Bot che mercoledì ha visto i rendimenti raddoppiare rispetto a settembre toccando quota a 0,949%: il Tesoro offrirà in asta tra 5 e 6,5 miliardi di euro di titoli a medio lungo termine tra cui il nuovo Btp triennale ...

Spread - il differenziale Btp-Bund sopra quota 300. Di Maio : "Noi promossi dai cittadini" : Dopo l'avvertimento di Fitch, il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi apre in rialzo. Ma il governo fa spallucce...

Titoli Stato : Spread Btp/Bund risale sopra 300 punti : Nelle prime contrattazioni lo spread risale sopra 300 punti. Il differenziale tra Btp e Bund passa di mano a 303 punti, contro i 297 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale sale al 3,...