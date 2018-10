Sport | salute e alimentazione | folla al CremonaPo

Salute e sicurezza nello Sport : l’analisi giuridica interdisciplinare di Milano-Bicocca : Salute e sicurezza nello sport: rapporto di lavoro, rischi e aspetti assicurativi Lo sport è sempre più una fonte di reddito e non solo uno strumento di benessere psicofisico e prevenzione. Per questo Milano-Bicocca propone un’analisi giuridica interdisciplinare delle problematiche legate all’attività sportiva. Il convegno “Salute e sicurezza nello sport. Rapporto di lavoro, rischi e aspetti assicurativi”, organizzato in occasione delle ...

Salute e sicurezza nello Sport : rapporto di lavoro - rischi e aspetti assicurativi : Il convegno “Salute e sicurezza nello sport. rapporto di lavoro, rischi e aspetti assicurativi”, organizzato in occasione delle celebrazioni del ventennale di fondazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, svilupperà il rapporto sport e diritto in quattro sessioni di lavoro. Ad aprire la giornata, i saluti istituzionali di Cristina Messa, Rettore di Milano-Bicocca. Gli interventi partiranno dallo studio della disciplina del ...

Salute - Fmsi : Sport “arma” per prevenzione di malattie non trasmissibili : Le malattie non trasmissibili sono causa di 2 decessi su 3 nel mondo, e in Italia causano il 91% dei decessi. L’infiammazione è la causa primaria di queste patologie, ma prevenirla è possibile attraverso l’attività fisica. E ora il mondo della medicina dello sport si dichiara “pronto a offrire assistenza al Servizio sanitario nazionale, mutuando l’esperienza maturata con gli atleti olimpici a tutta la popolazione“, ...

Roma. Tennis & Friends evento dedicato a Sport e salute : Al Foro Italico c’è un fine settimana dedicato alla salute, allo sport, alla solidarietà e allo spettacolo. Sabato 13 e

Suunto 3 Fitnes - smartwatch per Sport - salute e vita di tutti i giorni : Abbiamo avuto la possibilità di usare un prodotto uscito ormai da qualche mese (Aprile 2018). Un orologio, dalle molte funzioni. Oggi in circolazione ce ne sono molti a prezzi assai inferiori, dalle caratteristiche simili. Il Suunto però vanta un’esperienza davvero unica su prodotti di questo tipo. Il modello oggetto della prova, proprio perché uscito da un po’, si può trovare on.line a prezzi convenienti, in considerazione delle ...

Enna settimana Europea dello Sport : : oggi incontro alla Kore su "Movimento - Salute e Sport per tutta la vita". : ... Università degli Studi di Enna "Kore" La promozione della Salute nell'attività motoria come strumento di prevenzione primaria Dott.ssa Vincenza Di Cataldo " Servizio di Medicina dello Sport Lo Sport ...

Salute : boom mal di schiena già a 11 anni - Sport riduce rischi : Non sono più solo i grandi a lamentare acciacchi alla colonna e colpi della strega: il mal di schiena colpisce sempre di più anche i bambini, con dolori intensi fin dalla pubertà. E se la colpa è da attribuire in larga parte alla postura china su tablet e pc, fare sport in modo regolare può rivelarsi un antidoto. “Sempre più spesso i bambini iniziano a soffrire di mal di schiena in età adolescenziale, intorno agli 11 anni, e la colpa è ...

Bra - salute - gastronomia - solidarietà e Sport in Piazza - FOTO - : Molto apprezzati anche gli spettacoli animati dalla scuola di circo che ha coinvolto i più piccoli permettendo loro di riscoprire il senso del gioco e del divertimento che sta alla base dello Sport. ...

Unione Sportiva Acli Marche - settimo appuntamento con ''Salute in cammino Ascoli'' : ... grazie ad un contributo dell'Asur Marche , DGR 1118/2017, e patrocinata dall'amministrazione comunale di Ascoli Piceno, nell'ambito del progetto regionale "Sport senza età", sta coinvolgendo ...