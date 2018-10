Sport e alimentazione | Massimiliano Rosolino | «Ho sempre le mandorle in tasca»

vanityfair

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) 1) Quota calorica2) Suddividere le calorie3) Colazione4) Carboidrati 5) Proteine6) Grassi7) Frutta e verdura8) Sale9) Acqua10) Misura«Io holein, spuntino ideale e alle bambine lo dico quando per esempio andiamo al cinema che si possono mangiare quelle».alle figlie lo ha spiegato che era meglio mangiare quelle, quando hanno detto ha fatto il percorso inverso. Ha detto loro di prendere quello che volevano: pop corn, gelati e bibite gassate. La sera non stavano bene e la lezione è stata imparata. «Non è facile però, da genitore fai l’educatore, anche dal punto di vista alimentare» ha raccontato l’ex nuotatore olimpionico all’Opificio Golinelli di Bologna per l’incontro La scienza in tavola. Con lui la nuotatrice di fondo Martina Grimaldi e la tuffatrice Noemi Batki, oltre al professor Sergio Bernasconi, specialista in Endocrinologia ...