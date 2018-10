Spoiler Uomini e donne | Karina smaschera Federico | ' E' stato a letto con una mia amica'

Blastingnews

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Le anticipazioni sulla prossima puntata ditrono classico rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno in primis la tronista Teresa Langella. Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che uno dei suoi corteggiatori verra'to daCascella, ex volto della trasmissione pomeridiana di Canale 5, la quale tornera' in onda per questo nuovo appuntamento. Il corteggiatore che verra' messo alle strette dall'opinionista è, che sembrava aver fatto breccia nel cuore della tronista napoletana. VIDEO Le anticipazioni ditrono classico:messo nei guai da Teresa Langella Glisulla prossima puntata dirivelano cheCascella portera' in studio un'importante segnalazione sul corteggiatore, il quale verra' accusato di avere una relazione extra-programma con una delle amiche della ...