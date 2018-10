Spazio | ESA | lo spazio riguarda tutti | ecco l’iniziativa European Space Talks

Spazio - l'Europa va su Mercurio con la sonda Esa "Bepi Colombo" : Questo pacchetto è fondamentale perché non solo ognuno di questi strumenti farà la sua scienza ma si potrà fare una scienza integrata".Il gruppo Leonardo-Finmeccanica, tramite Thales Alenia Space ha ...

Spazio : l’ESA celebra l’astronauta Parmitano con una gigantografia della Sicilia : L’Agenzia Spaziale Europa ha donato una gigantografia della Sicilia ripresa dallo Spazio, dalla Stazione Spaziale Internazionale all’astronauta Luca Parmitano nel giorno del suo 38° compleanno: la consegna è avvenuta oggi nel corso della cerimonia a Esa-Esrin di Frascati in cui è stato svelato il logo ed il nome della sua prossima missione Beyond, “Oltre” in italiano, che Parmitano porterà in orbita a meglio 2019. A ...

Spazio : l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna in orbita - ecco i dettagli della missione “Beyond” : L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna nello Spazio: l’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato la sua seconda missione che si chiamerà “Beyond” e partirà nel 2019. Insieme a lui approderanno sulla Stazione spaziale internazionale durante la Spedizione 60/61 Andrew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos. Luca è stato il primo della classe di astronauti del 2009 a volare verso la Stazione spaziale. La ...

Spia rossa accesa a 1 minuto dal lancio e Ariane a Kourou rimane sulla rampa. Ma poi vola nello Spazio : Un problema serio e inaspettato deve essersi presentato a scienziati e tecnici incaricati a Kourou, nella Guyana francese, del lancio del centesimo Ariane. O una scrupolosa e attenta prudenza per non ...

Spiagge incontaminate e paesaggi mozzafiato - geyser e cascate : l’isola di São Miguel vista dallo Spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-2A, del programma europeo Copernicus, ci porta sulla più grande isola delle Azzorre: São Miguel. Collocate sull’intersezione delle placche tettoniche euroasiatica, africana e nord-americana, le Azzorre formano una striscia di isole vulcaniche nell’Oceano Atlantico settentrionale, circa 1.500 km ad ovest del Portogallo. Le nove isole maggiori sono divise in tre gruppi, con São Miguel che ricade nel gruppo ...

Spazio : ICESat-2 - il nuovo occhio sui ghiacci del pianeta : È partito con successo sabato 15 settembre alle 15:02 italiane ICESat-2, il nuovo pilastro del programma di osservazione della Terra targato Nasa. Analizzare la copertura glaciale delle aree polari della Terra con un dettaglio senza precedenti: ecco il compito principale del satellite che raccoglierà l’eredità di ICESat, in orbita dal 2003 al 2009. Ma rispetto al suo predecessore, ICESat-2 – spiega Global Science – è dotato di una ...

Spazio - lanciato il satellite Icesat-2 : sorveglierà i ghiacci polari : E’ stato lanciato il satellite della Nasa Icesat-2 (Ice, Cloud and land Elevation satellite-2), destinato a misurare le variazioni annuali dell’altezza dei ghiacci polari con una precisione record di quattro millimetri. La missione è cominciata sotto i migliori auspici con la partenza dalla base californiana di Vandenberg, avvenuta senza intoppi a bordo del razzo Delta II, al suo ultimo lancio dopo 29 anni di servizio. A bordo ci ...

Spazio - NASA : domani il lancio del satellite ICESat-2 - misurerà lo spessore dei ghiacci polari : Ultimi preparativi alla base di Vandenberg, in California, per il lancio del satellite della NASA ICESat-2 Ice (Cloud and land Elevation satellite-2) dotato di uno strumento laser che misurerà le variazioni dell’altezza del ghiaccio polare terrestre. Il lancio è in programma domani alle 05:46 ora locale, le 14:46 in Italia, con il sistema Delta II della United Launch Alliance. I team di controllo della missione e del lancio hanno concluso ...

Spazio - Esa : primi dati dal satellite Aeolus sui venti stratosferici : A pochi giorni dal lancio il satellite Aeolus dell’Esa ha già inviato sulla Terra un primo pacchetto di dati raccolti analizzando i venti stratosferici. Il lancio è avvenuto il 23 agosto 2018 dallo Spazioporto di Kourou in Guyana francese. Si tratta di una missione spaziale rivoluzionaria che, per la prima volta nella storia, utilizza la tecnologia laser per questo tipo di misurazioni. “Abbiamo sempre saputo che Aeolus sarebbe stata ...

Spazio : primi dati dal cacciatore di venti - il satellite Aeolus dell’ESA : Il satellite Aeolus dell’Agenzia Spaziale Europea, lanciato lo scorso 22 agosto dalla base di Kourou in Guyana francese, ha inviato i primi dati: ha emesso i primi raggi di luce ultravioletta dal laser, fondamentali per misurare i venti terrestri. Nei primi 3 mesi di missione uno dei suoi primi compiti era quello di accendere il suo strumento Aladin (Atmospheric LAser Doppler INstrument), una radar che invia impulsi luminosi e controllarne ...