calcioweb.eu

: #Spagna, #Ramos respinge le accuse: 'Nessun pestone su #Sterling' - CalcioWeb : #Spagna, #Ramos respinge le accuse: 'Nessun pestone su #Sterling' - infoitsport : Spagna vs Inghilterra, vincono 3-1 gli inglesi: inutili le reti di Alcacer e Ramos - GoalItalia : #SergioRamos respinge le accuse dopo Spagna-Inghilterra e mostra la presunta simulazione di Sterling ?? -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Accusato dagli inglesi per un pistone ai danni di Raheem Sterling, Sergioha smentito tramite Twitter di aver colpito volontariamente l’attaccante avversario. Il difensore del Real ha pubblicato un breve filmato accompagnato da un messaggio: “Nient’altro da dire”. I tabloid e il pubblico d’Oltre Manica lo avevano preso di mira perchè, nella sfida di Nations League giocata a Siviglia, aveva pestato il piede di Sterling mentre l’avversario era a terra e a palla lontana.era stato apostrofato come “indegno” e “vergognoso” ma le immagini pubblicate dal difensore del Real mostrano che in effetti non c’è alcun gesto scorretto da parte sua. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolole ...