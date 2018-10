Spagna | denuncia del partito animalista | “Toro con le gambe spezzate all’encierro” Il

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Il Pacma,che si batte contro il maltrattamento degli animali nei giorni scorsi (il 12 ottobre) ha diffuso le terribili immagini che ritraggono un toro che si è rotto le zampe posteriori durante un encierro e si trascina per le vie del paese (alle porte di Madrid) in condizioni pietose. “Basta con la crudeltà! Lavoriamo per l’abolizione di tutte le feste taurine” L'articolodel: “Toro con leall’encierro”. Il video è straziante proviene da Il Fatto Quotidiano.