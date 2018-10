Sono sfuggito alla camorra | mamma mi ha portato a Sanremo

ilgiornale

: Ma alla fine all’associazione #ONLUS #Tuttoilmondo di #Lodi per il contributo necessario per far partecipare tutti… - Massimoguerrera : Ma alla fine all’associazione #ONLUS #Tuttoilmondo di #Lodi per il contributo necessario per far partecipare tutti… - Raffaele_NA : @sole24ore guardate che vi è sfuggito un passaggio: ...non bisogna aver fatto incidenti nei precedenti 4 anni. non… - RenatoSouvarine : @morzentistefano @matteorenzi Nelle elezioni degli ultimi 5 anni. Nelle elezioni. Dal 41% al 15%. Sfuggito qualcosa… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Da Scampia a. Dalle strade infestate ddroga e dall'immondizia al palco profumato dai fiori dell'Ariston. Da figlio di boss camorrista destinatomalavita a cantastorie sul solco di Gaber. L'arrampicata sociale di Maldestro, Antonio Prestieri all'anagrafe, è una di quelle favole che ogni tanto si concretizzano nella realtà. E che meritano di essere raccontate e portate a conoscenza del grande pubblico. Come si è proposta di fare Raidue che da domani (alle 23,30) manda in onda Eroi di strada, programma dedicato a uomini e donne che ce l'hanno fatta, che con caparbietà e grande forza d'animoriusciti ad emergere da ambienti degradati e trovare una strada per il successo o anche solo per una vita dignitosa. Nella prima puntata, dedicataperiferia napoletana, protagonisti, oltre a Maldestro, il cantautore Enzo Avitabile, l'attrice Antonia Truppo e il rapper ...