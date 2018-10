Sono queste le 35 misure contenute nella legge di bilancio inviate a Bruxelles

Perché Lega e Cinquestelle sul caso Lodi Sono divisi : La vicenda della mensa scolastica di Lodi diventa un caso politico e divide gli alleati di governo. I 5 stelle, con il leader e vicepremier Luigi Di Maio, si sono schierati al fianco dei bambini ...

Perché Lega e Cinquestelle sul caso Lodi Sono divisi : La vicenda della mensa scolastica di Lodi diventa un caso politico e divide gli alleati di governo. I 5 stelle, con il leader e vicepremier Luigi Di Maio, si sono schierati al fianco dei bambini immigrati, promettendo una soluzione ("I bambini non si toccano. Se alcuni genitori non si comportano bene si multino loro, non i loro figli", ha detto ieri il ministro del Lavoro). La Lega, al contrario, ha rivendicato la giustezza della ...

Triathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Le parole di Alessio Crociani dopo la conquista del bronzo : “Sono queste le gare che mi piacciono” : E’ arrivata una bellissima medaglia di bronzo per l’Italia dal Triathlon alle Olimpiadi Giovanili in corso a Buenos Aires: in Argentina nella gara maschile è salito sul gradino più basso del podio Alessio Crociani, che dopo una buonissima prova a nuoto, è andato in fuga nella frazione di ciclismo e poi ha difeso la medaglia nella corsa. Ecco le parole a caldo rilasciate al sito federale dal nostro giovane triatleta:“Oggi è ...

NADIA TOFFA - POST INSTAGRAM SENZA SENSO : "OGNI 1000 ANNI..."/ I vip Sono con lei : Queste cose mi affascinano! : NADIA TOFFA pubblica un POST SENZA SENSO su INSTAGRAM, dando per magico un calcolo matematico scontato: la reazione ironica dei suoi followers non si fa attendere.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 22:57:00 GMT)

Quali di queste dichiarazioni Sono di Rocco Casalino? : Il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle Rocco Casalino è finito al centro di una bufera mediatica: l’audio di una conversazione privata sul tema dei fondi necessari per introdurre il reddito di cittadinanza, in cui se la prende con i tecnici del Ministero di Economia e Finanza, accusati di non voler trovare le risorse necessarie, è stato diffuso dai principali organi ...

Queste Sono le lauree più inutili d Europa : Siamo nel 2018, no?" Pawel Mczewski PORTOGALLO Che cos'è? Pace, sicurezza e sviluppo - Università di Coimbra Panoramica Il mondo va in rovina ed è a un passo dal disastro nucleare, ma tu pensi di ...

Huawei Mate 20 : queste Sono le nuove quattro modalità per la camera? : sono quattro le possibili nuove modalità della camera per il prossimo Huawei Mate 20: Underwater Mode, AI Cinema, AI Zoom, e Video Bokeh.Sempre grazie al forum XDA Developers abbiamo alcune possibili interessanti novità che riguardano le modalità presenti nel software della camera del prossimo Huawei Mate 20.Secondo i ragazzi XDA l’azienda cinese potrebbe introdurre quattro nuove modalità per la camera con la nuova gamma Mate 20 (quella ...

Laura Pausini in nomination ai Latin Grammy Awards/ "Queste Sono dedicate a chi non crede in me" : Laura Pausini accoglie con sorpresa la doppia nomination ai Latin Grammy Awards e lancia le sue frecciatine a chi continua a remarle contro e non apprezzarla.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 12:12:00 GMT)

Occhio a queste sensazioni : posSono nascondere una malattia : Avere l’impressione di essere osservate, sentire voci inesistenti, provare brividi improvvisi: sono sensazioni che possono capitare a chiunque di noi. Sono solo suggestioni? Non sempre. In certi casi possono infatti essere il segnale di un reale problema di salute. Per non farci prendere da inutili “paranoie” ecco i casi in cui possiamo davvero iniziare a preoccuparci. Pensiamo ad esempio al déjà vu, quella particolarissima ...

Il menù delle nozze dei Ferragnez "Solo queste Sono le portate...?" : Il menù del matrimonio tra Ferragni e Fedez ha fatto discutere e non poco sui social. Qualcuno, tra gli invitati alle nozze dei "Ferragnez" ha postato su Instagram proprio il menù al tavolo della cena. Solo tre portate: un antipasto, un primo e un secondo. Ma a quanto pare questa scelta non è stata apprezzata dai fan della coppia. Infatti su Instagram sono arrivate, puntuali, le critiche tra i commenti alla foto e c'è chi scrive: "Ma questo era ...

“Ahia - queste Sono corna”. Vittoria Deganello - la rivelazione dopo la rottura con Mattia : Una notizia arrivata pochi giorni fa e che aveva spiazzato i tanti follower di Vittoria Deganello, che avevano scoperto così, grazie alle parole della diretta interessata, che la storia d’amore con Mattia Marciano era arrivata al capolinea. Tra la ragazza e il tronista uscente di Uomini e Donne c’era stata una clamorosa rottura, con l’ex corteggiatrice che non aveva però voluto scender troppo nei dettagli, preferendo ...