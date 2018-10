Sondaggi | per Demopolis la Lega si conferma primo partito col 31 | 5% dei consensi

agi

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Resta alto il consenso ai due partiti dell’area di Governo. Lasi, con il 31,5% prima forza politica: un punto e mezzo sopra il Movimento 5 Stelle, posizionato oggi al 30%. È la fotografia che emerge dal Barometro Politico di ottobre dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Sia pur con impercettibili segni di ripresa, restano molto distanti i partiti di opposizione: secondo i dati rilevati da Demopolis, ilDemocratico, in attesa del nuovo segretario, si attesta al 17,4%, Forza Italia all’8,3%. Fratelli d’Italia otterrebbe il 3,2%, LeU il 2,1%, +Europa il 2%. L’affluenza appare in calo al 70%, 3 punti in meno rispetto alle Politiche del 4 marzo scorso. Leggi qui info su approfondimenti e metodologia.