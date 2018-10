Sondaggi : per Demopolis la Lega si conferma primo partito col 31 - 5% dei consensi : Resta alto il consenso ai due partiti dell’area di Governo. La Lega si conferma, con il 31,5% prima forza politica: un punto e mezzo sopra il Movimento 5 Stelle, posizionato oggi al 30%. È la fotografia che emerge dal Barometro Politico di ottobre dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Sia pur con impercettibili segni di ripresa, restano molto distanti i partiti di opposizione: secondo i dati rilevati ...

Sondaggi - la Lega resta prima forza ma perde lo 0 - 5%. M5s cala di quasi un punto : Rallentano le prime quattro forze politiche, guadagnano voti i partiti minori. È il riassunto del Sondaggio settimanale commissionato a Swg dal Tg La7, che mostra sia Lega che Movimento 5 Stelle in leggera flessione rispetto a sette giorni fa. Il partito di Salvini resta la prima forza politica ma perde lo 0,5 per cento, assestandosi al 30,5; l’alleato di governo, invece, lascia sul terreno quasi un punto percentuale, passando dal 29,0 al ...

Sondaggi Politici/ Primarie Pd - Zingaretti-Martina per sfidare Lega-M5s : ma Renzi resta al 20%.. : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Primarie Pd, Zingaretti o Martina per sfidare strapotere Lega-M5s, ma Renzi al 20% non è ancora fuori dai giochi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:51:00 GMT)

Sondaggi Ixè per Huffpost. Il potere non logora - M5S e Lega si rafforzano : alleanza oltre il 60% : Gli ultimi dati dell'Istituto Ixè confermano le tendenze delineate nelle settimane scorse. Pare terminato il travaso osmotico di consensi tra le due forze dell'alleanza giallo-verde. Il processo di "ibridazione" coesiva degli elettorati di Lega e Movimento 5 Stelle, evidenziato dalle nostre precedenti analisi, sembrerebbe stabilizzato. Ora si mantiene costante la forbice tra i due partiti, in forza di un loro rafforzamento parallelo, che ...

Sondaggi POLITICI/ Leader Pd - chi per battere Lega-M5s? Gentiloni al 29% batte Zingaretti : SONDAGGI elettorali POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:40:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Caos Manovra - per il 44% debito pubblico aumenterà nonostante il Governo Lega-M5s : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: bene il Governo, Lega sopra il 30% ma perde un punto in una settimana. Scende M5s, male Berlusconi: sempre più divisa la Sinistra(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:20:00 GMT)

Sondaggi - così la Lega “sostituisce” Fi : nel Nord-Est prende un voto su 2. M5s perde colpi al Centro-Nord - ma resiste al Sud : I partiti di governo nell’ultima settimana hanno sofferto un po’, dice un Sondaggio di ieri, ma resta la loro base del 60 per cento di consenso virtuale. Un gradimento che cambia ulteriormente la geografia elettorale dell’Italia. Un’altra metamorfosi rispetto a quella già emersa con le elezioni politiche del 4 marzo. Secondo un’analisi di Ipsos per il Corriere della Sera, infatti, la Lega (che ha più che raddoppiato ...

Sondaggi Politici/ Swg - primo ‘calo’ della Lega : lieve recupero di Pd e Forza Italia - Di Maio al 29% : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: bene il Governo, Lega sopra il 30% ma perde un punto in una settimana. Scende M5s, male Berlusconi: sempre più divisa la Sinistra(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 13:10:00 GMT)

Sorpresa - per la prima volta il governo cala nei Sondaggi : è finita la luna di miele? : Dalle ultime rivelazioni il favore degli italiani verso Movimento 5 stelle e Lega sembra subire una brusca inversione di...

Sondaggi - boom Lega : al Nord-Est è al 48%. E supera il 22% al Sud : La Lega non si chiamerà più "Lega Nord", Alberto da Giussano sembra un ricordo del passato e il verde non colora più i prati di Pontida. Eppure da quando è iniziata da rivoluzione salviniana del partito è proprio qui che la Lega ha raggiunto il suo massimo storico. Consensi che ai tempi di Bossi e soci il Carroccio si sognava soltanto.Le rivelazioni di Ipsos per il Corriere della Sera non lasciano molti margini di ragionamento. Salvini cresce ...

Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana : giù Lega e M5s - crescono Pd e Forza Italia : Morti e sepolti? Macchè... E' bastata una settimana di polemiche roventi, attacchi dall'Europa, spread alle stelle e Borsa in picchiata, per far rialzare la testa ai piddini . Che hanno strillato e ...