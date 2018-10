SOLO LE DONNE IGNORANTI FANNO FIGLI E' l' ultima di Macron | la prossima sarà

Per Macron SOLO le donne "ignoranti" fanno tanti figli/ Francia - legge su controllo delle nascite? : Il presidente francese Macron incolpa la mancanza di educazione scolastica come causa delle donne che fanno tanti figli: le persone che hanno studiato ne farebbero pochi(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:35:00 GMT)

Violenza su donne : raccolta AsSOLOmbarda e sindacati - 100mila euro di donazioni : Milano, 15 ott. (AdnKronos) - Sono stati raccolti 100mila euro per sostenere le attività di assistenza alle donne vittime di Violenza e molestia, di cui quasi 42mila nella provincia di Monza e Brianza. È il risultato dell’iniziativa, avviata in occasione della Giornata Internazionale della Donna, pr

Ascolti TV | Venerdì 12 ottobre 2018. Tale e Quale Show (20.8%) doppia SOLO (10.2%). Lo Speciale di Uomini e Donne al 24.9% : Tale e Quale Show 2018 - Antonella Clerici ospite di Carlo Conti (da Twitter) Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.319.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 Solo ha raccolto davanti al video 2.186.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 998.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Insieme per Forza ha catturato l’attenzione di 898.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Il Principe ...

Ivan Gonzales e Valeria Marini - SOLO in flirt?/ Dopo Temptation Island Vip - tronista a Uomini e Donne? : Ivan Gonzalez e Valeria Marini: nessuna frequentazione per la coppia Dopo Temptation Island Vip. Per il modello spagnolo si aprono le porte di Uomini e Donne?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 08:00:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : Nicola Panico sorprende tutti : 'È SOLO di te che non potrei mai fare a meno' : Il caso Sara Affi Fella è ufficialmente un capitolo chiuso, o almeno in televisione. Sul web, infatti, continua a essere cardine fisso dei siti di gossip e il suo tramonto sembra ancora lontano. Da ...

KARINA CASCELLA TORNA A UOMINI E DONNE/ "Federico Rubini? È qui SOLO per visibilità" : Federico Rubini ha "tradito" Teresa Langella? La notizia arriva da KARINA CASCELLA, che TORNA a UOMINI e DONNE in qualità di informatrice. Teresa, dal canto suo, scoppia in lacrime.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:05:00 GMT)

Fertilità - a che età inizia a ridursi nelle donne? SOLO il 5% lo sa : Nonostante molti pensino di essere informati, in realtà Solo il 5% delle persone sa a che età la Fertilità delle donne inizia realmente a ridursi. In realtà infatti le possibilità biologiche di una donna di avere figli iniziano a ridursi già dopo i 30 anni, mentre una buona parte (27%) pensa che ciò accada ben più tardi, verso i 40-44 anni. E’ uno dei dati emersi da un’indagine nell’ambito del sistema di sorveglianza Passi ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari contro Gemma Galgani : "Le interessa SOLO fare il suo show" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari contro Gemma Galgani, in un'intervista a Sono, l'opinionista sbotta: "Si pone in maniera sbagliata"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Felli l’agenzia interrompe i rapporti e non SOLO l’agenzia… : l’agenzia di Sara Affi Felli interrompe i rapporti con lei tramite un comunicato Poche ore fa uno degli sponsor che in passato ha collaborato con Sara Affi Fella, Garnier, ha comunicato che prenderà provvedimenti in seguito alla bufera che ha coinvolto la ragazza. All’azienda si sono aggiunti altri tre brand che hanno intrapreso la stessa strada. Per quanto riguarda l’agenzia Steve & More Consulting, ha rilasciato poco fa un comunicato in ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e Panico si sarebbero lasciati SOLO poche settimane fa : Nella giornata di domenica 23 settembre sono andate in scena nuove registrazioni del trono classico di Uomini e Donne con protagonista il "Sara Affi Fella gate". Così è stato chiamato il “caso” che sta tenendo tutti gli spettatori con il fiato sospeso. Sembra che la 22enne molisana, abbia preso in giro la redazione del programma di Maria De Filippi tenendo il piede in due scarpe per tutta la durata della sua esperienza sul trono della scorsa ...

L'alcol uccide soprattutto gli uomini / Tre milioni di decessi l'anno : le donne sono "SOLO" il 25% : sono tre milioni di persone l'anno a morire a causa delL'alcol, si tratta soprattutto di uomini tanto che le donne sono "solo" il 25%. È necessaria una campagna di sensibilizzazione.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:41:00 GMT)

“Maria De Filippi incredula!”. Rivelazioni scottanti a Uomini e Donne : “Le mie labbra e non SOLO.” Eccolo - Sebastiano : il nuovo Sossio Aruta : Il trono Over di Uomini e Donne sta regalando grandi emozioni fin dalle primissime settimane. A tenere banco, in questo avvio di settembre, è la stessa coppia che lo scorso anno ha catalizzato l’attenzione: Riccardo Guarneri e Ida Platano. Il tarantino e la bresciana, protagonisti anche a Temptation Island lo scorso luglio, sembrano essere proprio ai ferri corti. Anzi, a dirla tutta, sembra che la loro relazione sia arrivata al capolinea: ...

Uomini e Donne - Sebastiano debutta da playboy. Clamorosa indiscrezione : 'Ha cercato le mie labbra e non SOLO' : Sullo scadere della puntata odierna, di mercoledì 19 settembre, di Uomini e Donne si sono fatti conoscere al pubblico due nuovi personaggi del parterre Sebastiano e Caterina . In particolare il ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella sta con il calciatore Vittorio Parigini. Per lei SOLO insulti : Non c'è pace per Sara Affi Fella . La ragazza è stata, ancora una volta, vittima delle cattiverie degli utenti del web e in particolar modo delle supporter del suo ex fidanzato e attuale tronista ...