Solo il 44% degli italiani vuole rimanere nell’Ue | ma l’Euro piace quasi a tutti

Eurobarometro - Solo il 44% degli Italiani rimarrebbe in Europa - ma il 65% è a favore dell'Euro - : Per quanto riguarda gli Italiani, aumentano le percentuali per quanto l'immigrazione, percepita come tema chiave dal 71% degli intervistati,, l'economia, 62%, e la disoccupazione giovanile, 59%,. ...

