Soldado è un western travestito da thriller | fatto di sguardi e tempi dilatati

wired

: Soldado - Il Film Di Andrea Persi Nel 1971 il regista e sceneggiatore Franco Ferrini pubblicò un articolo in cui… - GiuseppeBorsel1 : Soldado - Il Film Di Andrea Persi Nel 1971 il regista e sceneggiatore Franco Ferrini pubblicò un articolo in cui… - MargheBordino : Che cos’è il #terrorismo? Chi è la preda, chi il predatore? Quale è il fascino dell’antieroe? #StefanoSollima mi ra… - ErmaProduction : Arriva in #Italia il film americano di #StefanoSollima. Il terrorismo come pretesto per una storia sulla scelta e m… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) L’esordio nel cinema americano di Stefano Sollima non aveva scuse. Innanzituttonon è un sequel, nonostante venga dopo Sicario e abbia gli stessi personaggi (non ne prosegue la storia), inoltre è prodotto con una cifra adatta al suo genere (30 milioni di dollari, esattamente quanto il precedente) ed è scritto da un dio del cinema duro contemporaneo, Taylor Sheridan (già dietro Sicario, Hell Or High Water e I segreti di Wind River). Non ci sono quindi ragioni a cui appellarsi, le possibilità per un gran film ci sono tutte. La buona notizia è che Stefano Sollima non ha sprecato nulla, hafruttare tutto il materiale che aveva a disposizione consegnando un film, non solo in linea con quello che gli era stato richiesto, ma anche un passo più avanti.non si accontenta di fare cinema americano come lo fanno ad Hollywood ma ci mette del proprio e crea qualcosa di ...