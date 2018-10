Slitta il cda Rai sulle nomine Probabile incontro Salvini-Di Maio

Inter - nessuno Slitta mento per il CdA : sarà approvato il bilancio 2018 : Si sta svolgendo regolarmente la riunione del Consiglio d'Amministrazione dell' Inter : nessuno slittamento . L'articolo Inter , nessuno slittamento per il CdA: sarà approvato il bilancio 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - domani il CdA può Slittare : bilancio 2018 in rosso di 18 milioni : È previsto per domani ma rischia di slittare il Consiglio d'Amministrazione dell'Inter per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2018. L'articolo Inter, domani il CdA può slittare: bilancio 2018 in rosso di 18 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.