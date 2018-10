Sky porta Michelangelo - Infinito anche nel carcere romano di Rebibbia

Milan - Castillejo in esclusiva a Sky : 'Il ruolo? L'importante è giocare. Voglio ripagare la fiducia di Maldini' : "Il ruolo non conta - ammette a Sky Sport - Non avevo mai fatto la punta, però mi sono divertito. Ho sempre giocato a destra, ma va bene anche a sinistra. L'importante è essere in campo e divertirsi".

Diretta/ Milan-Atalanta (risultato live 2-1) streaming video Sky : Bonaventura riporta avanti i rossoneri! : Diretta Milan Atalanta, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:32:00 GMT)

Sky porta il David in piazza a Milano - in attesa di Michelangelo - Infinito al Cinema : Una fedele riproduzione a grandezza naturale del celebre David di Michelangelo è apparsa a sorpresa questa mattina nel cuore di Milano, in piazza San Babila, a pochi giorni dell’uscita al Cinema del nuovo film d’arte Sky “Michelangelo – Infinito”, prodotto con Magnitudo Film e distribuito da Lucky Red, al Cinema dal 27 settembre al 3 ottobre. Non ...

Maksimovic a Sky : 'Atmosfera speciale - per noi è importante cominciare bene' : Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match in trasferta contro la Stella Rossa. ' Dopo cinque anni torno qui e affronto la squadra per cui tifo fin da piccolo. Abbiamo parlato tanto della partita dopo il sorteggio, ho ...

Mazzarri a Sky : 'Felice del Torino - voglio portare la squadra a giocarsela con tutte' : In questo mondo siamo abituati a guardare i risultati, ma abbiamo giocato tre ottime partite. Con la Spal abbiamo vinto, anche se avremmo potuto chiuderla prima, abbiamo sofferto un po' nel finale. ...

Sky mette alla porta la Argento "Se accuse vere - addio X-Factor" : Adesso Sky è pronta a regire dopo le polemiche scaturite dalla notizia riportata dal New York Times in cui Asia Argento viene accusata di violenze sessuali sull'attore Jimmy Bennet. La Argento avrebbe pagato il ragazzo, allora 17enne con 380mila dollari perché restasse in silenzio. Adesso Sky che ha previsto la presenza della Argento tra i giurati della nuova edizione di X Factor ha deciso di replicare dopo una giornata di silenzio.E le parole ...