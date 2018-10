Siria | Onu | De Mistura lascia mandato a fine novembre

Russia : Lavrov all'Onu invoca aiuti per ricostruzione Siria : ... ha chiesto alle Nazioni Unite di favorire la ricostruzione della Siria, mentre gli occidentali si rifiutano di fornire qualunque contributo finchè non sarà raggiunta una soluzione politica. 'È ...

Ue : Onu - Mogherini presiede ministeriale su accordo nucleare Iran e informale ministri Esteri su Siria e Libia : Bruxelles, 24 set 12:55 - , Agenzia Nova, - A margine della 73ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza,... , Beb,

Militari russi segnalano questionari ONU che esortano i profughi a non ritornare in Siria - : A nome dell'ONU circolano dei questionari provocatori che scoraggiano i profughi Siriani intenzionati a fare ritorno in patria, ha detto dichiarato il generale Mikhail Mizintsev, direttore del ...

Siria - ambasciatore Usa a Onu : non perdere tempo con menzogne Assad : "Accogliamo con favore l'opportunità di discutere le prospettive di una soluzione diplomatica in Siria, ma non perdiamo tempo con la disinformazione e le menzogne che il regime di Assad e i suoi ...

La Russia all'ONU : abbiamo le prove dell'attacco chimico farsa in preparazione in Siria - : La Russia ha le prove inconfutabili sulle provocazioni in preparazione in Siria, ha dichiarato il rappresentante permanente russo presso l'ONU Vasily Nebenzya in una riunione del Consiglio di ...

Ginevra : manifestazione per detenuti Siriani davanti a sede Onu : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria - Usa : venerdì riunione all'Onu : 11.25 Gli Usa organizzeranno venerdì prossimo una riunione del consiglio di sicurezza Onu su Idlib, ultima roccaforte antiregime nella Siria occidentale, su cui Damasco vuol riprendere il controllo con il sostegno russo.Lo annuncia l'ambasciatrice Usa al Palazzo di vetro, Haley. L'ambasciatrice assicura "che la maggioranza dei Paesi membri delle Nazioni Unite sono favorevoli a questa riunione".

Siria : Onu - rischio catastrofe umanitaria : ANSA, - ROMA, 30 AGO - Il ''crescente rischio di una catastrofe umanitaria'' in Siria legata all'operazione militare su larga scala che si profila nella provincia di Idlib è stato denunciato dal ...