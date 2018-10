sinergia con supima | albini e oritain | Il cotone con l' ' impronta digitale' convince

Ricerca - Ministro Bussetti : più investimenti e sinergia con le imprese : “Gli investimenti in Ricerca saranno una nostra priorità. La sinergia tra imprese e Università è strategica per potenziare le conoscenze, creare nuovi posti di lavoro, aumentare la capacità di attrazione delle nostre aziende“: lo ha scritto su Twitter il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca , Marco Bussetti , sottolineando di avere parlato dell’argomento oggi al Forum Ambrosetti. L'articolo Ricerca , Ministro ...

Comune di Riccione a Bibione per il summit sulle spiagge : sinergia con Cattolica per strategia vincente : ... ha partecipato con un preciso intento: lavorare in squadra con altri amministratori per confrontarsi e pianificare strategie per il comparto turistico, fonte primaria dell'economia locale con ...