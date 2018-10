Sindaco Riace | il medico di Lampedusa a TPI | ' Altro che divieto di dimora | Mimmo Lucano

Torino - il Sindaco di Riace in diretta video al Cinema Ambrosio : Un documentario e un dialogo a distanza coon il sindaco di Riace Mimmo Lucano. L'iniziativa è promossa da Liberi e uguali che per questa riflessione ha coinvolto due associazioni l'Arturo Ambrosio e L@...

Riace - Beppe Fiorello a Mimmo Lucano "Sindaco scomodo e isolato"/ "Tu sei Calabria giusta - i mafiosi liberi" : Riace, Beppe Fiorello difende il sindaco Mimmo Lucano contro Salvini: 'scomodo e isolato, tu sei Calabria giusta. Intanto i mafiosi liberi di agire'.

Riace - viceSindaco Gervasi : "Non me la sento di dare la colpa al governo attuale o a Salvini. Tutto è iniziato 18 mesi fa" : "Accanimento di Salvini nei confronti di Riace? Non condivido la visione politica del ministro, ma siamo in democrazia e ognuno lotta per i suoi valori. Tuttavia, la verità è che i problemi sono ...

Mimmo Lucano - il Sindaco ha lasciato Riace all’alba. Luigi de Magistris : “Vieni a Napoli” : Mimmo Lucano ha lasciato Riace all’alba. Il Tribunale del riesame, accogliendo il ricorso della difesa, ha revocato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituendola con quella più tenue del divieto di dimora nel paese del Reggino. La compagna di Lucano, Tesfahum Lemlem, a cui il gip aveva imposto proprio il divieto di dimora, ha ottenuto l’obbligo di firma: resterà quindi a Riace. Il sindaco, imputato ...

Riace - revocati i domiciliari al Sindaco Mimmo Lucano : per lui divieto di dimora nel Comune. “Mi sembra un processo politico” : Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha revocato gli arresti domiciliari a Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, arrestato lo scorso 2 ottobre per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I giudici del Riesame hanno accolto parzialmente il ricorso degli avvocati Antonio Mazzone e Andrea D’Aqua che avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip su richiesta della Procura di Locri nell’ambito ...

