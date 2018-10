Simona Ventura e Gerò Carraro | di nuovo insieme per la figlia Caterina | lui la vuole

Alessia Marcuzzi svela le novità dell’Isola dei Famosi : “Simona Ventura? Sono dispiaciuta” : Isola dei Famosi news 2019: le prime anticipazioni di Alessia Marcuzzi Mancano poco più di due mesi al ritorno dell’Isola dei Famosi su Canale 5. Un reality show che verrà rivoluzionato ma che manterrà una costante: la presenza di Alessia Marcuzzi. Nonostante lo scandalo del canna-gate all’ultima edizione del programma, Mediaset ha confermato la conduttrice […] L'articolo Alessia Marcuzzi svela le novità dell’Isola dei ...

Simona Ventura in bikini su Instagram conquista tutti : Simona Ventura regala ai fan di Instagram l’ultimo bikini della stagione e conquista tutti. L’autunno è ormai arrivato, l’ora solare sta per scattare, le giornate si accorciano e fa più freddo. C’è qualcuno però che sogna ancora le state e non ha perso la voglia di sfoggiare il suo bikini. Si tratta di Simona Ventura che, reduce dal successo di Temptation Island Vip, continua a stregare i follower di Instagram. ...

Temptation Island Vip - trionfo di Simona Ventura : perché ci piacciono tanto le corna in tv : 'Spia il tuo amore, ma ascolta il tuo cuore'. Il vademecum sentimentale coniato da Simona Ventura per la 1ª edizione di Temptation Island VIP ha portato fortuna al reality dei sentimenti, ...

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra/ Simona Ventura si schiera con lui (Temptation Island Vip) : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, la loro storia d'amore è davvero finita? La trasmissione li ha messi a dura prova. (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Simona Ventura scioccata dalle dichiarazioni di Sossio su Ursula : Sossio fa una confessione choc su Ursula: Simona Ventura senza parole Questa puntata di Uomini e Donne è stata dedicata interamente alla prima edizione di Temptation Island Vip conclusasi Martedì scorso con ascolti molto importanti per Canale 5. E ovviamente Maria De Filippi ha invitato tutte le coppie e la conduttrice del reality show vip Simona Ventura, la quale ha colto la palla al balzo per ringraziare tutto il pubblico a casa per il grande ...

Simona Ventura e la crisi con Gerò Carraro : ‘È un momento di riflessione’ : “Io e Gerò stiamo insieme da otto anni, sette di convivenza. Abbiamo i nostri alti e i nostri bassi. Ciò non toglie che ci vogliamo bene, ci vediamo, stiamo insieme”. Simona Ventura, ospite di Mattino 5 mercoledì 10 ottobre, commenta l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi secondo cui lei e Gerò Carraro si sarebbero lasciati. (QUI il video) Simona Ventura commenta la fine della storia con Gerò Carraro SuperSimo, reduce ...

Temptation Island Vip - Ultima Puntata : Simona Ventura Tuona Contro Sossio ed Ursula! : La prima storia che viene raccontata a Temptation Island Vip da Simona Ventura è quella tra Sossio ed Ursula. Il duro confronto davanti al falò, costringe la conduttrice a prendere una posizione. Tra Valeria e Patrick scoppiano scintille. Lacrime amare per Alessandra Sgolastra! A Temptation Island Vip avviene il duro confronto tra Sossio Aruta ed Ursula Bennardo. Simona Ventura sgrida i due protagonisti più di una volta. Simona Ventura si ...

Simona Ventura e Federica Panicucci "amiche per sempre"/ Perché Barbara d’Urso e SuperSimo hanno litigato? : Barbara d'Urso ha deciso di chiudere le porte del suo programma a Temptation Island Vip e a Simona Ventura e lei non dimentica tanto che a Mattino 5...(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:28:00 GMT)