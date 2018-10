Silvio Berlusconi | sondaggio Tecnè | sale Forza Italia | scendono Lega e M5S

PierSilvio Berlusconi conferma : «Missione compiuta - cederemo R2 a Sky» : La parola definitiva - secondo il Sole 24 Ore - Pier Silvio Berlusconi l’ ha detta lunedì, nel corso di una riunione convocata ad hoc con la sua prima linea. A quanto ricostruito dal Sole 24 Ore, parlando con i suoi più stretti collaboratori il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset ha dato ufficialità all’ intenzione di esercitare l’ opzione di cessione a Sky della società R2: la ...

Martin Schulz - il vergognoso ritorno : dopo Silvio Berlusconi - adesso insulta Matteo Salvini : Dimostrando di capire poco della politica italiana, il tedesco dice 'posso accettare più deficit per gli investimenti, o il piano di Tria di ridurre il deficit nei prossimi anni. Ma mi fido zero di ...

Manovra - i tecnici della ragioneria di Stato : finirà peggio del 2011 con Silvio Berlusconi : A partire da Giovanni Tria, ministro dell'Economia orma considerato una sorta di comparsa pure a via XX Settembre. Per la sua poltrona è già pronto Paolo Savona, ministro delle Politiche.

Silvio Berlusconi - su Il Fatto Quotidiano una intera pagina di insulti al Cavaliere : Va detto che un po' se l'è andata a cercare, qualche giorno fa, Silvio Berlusconi quando ha 'rimproverato' il governo per aver attaccato i giudici dicendo che 'non sono stati eletti'. E se l'alleato , ...

Giorgia Meloni si mangia Forza Italia : la mossa per cancellare Silvio Berlusconi : ... che ha davanti una doppia opportunità: approfittare del contratto che obbliga la Lega a sostenere i provvedimenti dei Cinque Stelle e dell' allontanamento di Berlusconi dalla politica per ...

Silvio Berlusconi - l'ira contro Matteo Salvini : 'Non mi piace questa deriva autoritaria' : E' furibondo Silvio Berlusconi . E non solo per 'l' economia , per il Def, per il costo del debito, ma ancor di più per il tratto liberticida che sta prendendo questo governo, in antitesi ai principi liberali e moderati che abbiamo sempre professato e ...

Silvio Berlusconi - la frase che umilia Rino Gattuso : 'Ecco che cosa sbaglia con il Milan' : Silvio Berlusconi è un fiume in piena nel giorno dell'esordio del suo Monza contro la Triestina nel campionato di serie C. Il Cav ne ha per tutti, non solo per i suoi giocatori nello spogliatoio, ma ...

Marcello Veneziani : 'La destra? Silvio Berlusconi è ormai passato - mentre Matteo Salvini non basta' : 'Berlusconi probabilmente è passato alla storia, e non solo alla storia del gossip e della cronaca giudiziaria; ma è ormai passato in politica, passato remoto . E la constatazione va fatta senza ...

Silvio Berlusconi riparte dal Monza - prima il discorso negli spogliatoi poi il bagno di folla in tribuna : “Sono emozionato” : Silvio Berlusconi riparte dal calcio. A Monza, in occasione del match contro la Triestina (terminato 1 a 1), non si è fatto mancare l’occasione di un’incursione negli spogliatoi per un discorso motivazionale: “Per quanto riguarda l’immediato, sono qui a vedere la prima partita. Non vi nascondo che sono un po’ emozionato. E a voi dico: ‘Mi raccomando’. Io avevo alcune frasi che dicevo qualche volta ai miei ...

Silvio Berlusconi attacca Giancarlo Giorgetti : 'Ci ringrazi se è lì' : Silvio Berlusconi non ce l'ha tanto con il Movimento 5 stelle che sta semplicemente attuando quello che aveva sempre detto in campagna elettorale. Quello che in questo momento irrita il Cav è questa ...

Silvio Berlusconi - il sondaggio Ixè che fotografa la fine di Forza Italia : Cav e Pd - numeri da pronto soccorso : La fine di Forza Italia . Il sondaggio Ixè per Huffingtonpost fotografa la situazione drammatica in cui versa il partito fondato e guidato ancora oggi da Silvio Berlusconi . Di fatto l'unico, nel ...

Silvio Berlusconi - la rivolta degli europarlamentari di Forza Italia : 'Se continuiamo a tifare spread...' : 'Se continuiamo a tifare spread, se diventiamo quelli dell'Europa dei vincoli e dei trattati, finiremo schiacciati sulla politica del Pd . E alla fine la gente sceglierà l'originale, non noi'. Si sfoga così Stefano Maullu , europarlamentare di Forza Italia, che delinea il sentimento di una grande fetta del partito ...

Silvio Berlusconi spiazzato da Matteo Salvini - retroscena Minzolini : 'Tu gli parli di spread e lui...' : Tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini il dialogo è sempre più complicato. Ed è Augusto Minzolini , sul Giornale , a svelare un gustoso retroscena direttamente da Arcore. Il Cav è preoccupato per la ...