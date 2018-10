Sicurezza nucleare e gestione delle emergenze | si rafforza la collaborazione tra l’ISIN e

meteoweb.eu

: #ReggioEmilia #9ott 9:00, esplode un silos in una ditta di stoccaggio di rifiuti, deceduto un operaio: in corso l’i… - emergenzavvf : #ReggioEmilia #9ott 9:00, esplode un silos in una ditta di stoccaggio di rifiuti, deceduto un operaio: in corso l’i… - emergenzavvf : Ieri sera, sulla rampa di accesso della Roma-Fiumicino, un'autocisterna carica di 25.000 lt di acido cloridrico ha… - QuartierGm : Ma purtroppo il garbish delle smart grid è che sono rubbish. Ovviamente l'Antonio Di Pietro ha sue colpe, e non s… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Trasferimento di informazioni più veloce ed efficace, in caso dinucleari, e maggioredegli impianti nucleari e nellae smaltimento dei rifiuti radioattivi: questi alcuni dei temi affrontati nel corsodue giornate di confronto, in Slovenia, tra i rappresentanti di ISIN, l’Ispettorato nazionale per lae la radioprotezione, e SNSA, Slovenian Nuclear Safety Administration, con la partecipazione dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. Le rispettive Autorità disono impegnate, grazie ad un Accordo bilaterale stipulato nel 2010, a garantire la cooperazione in materia die il pronto scambio di informazioni in caso di emergenza radiologica e. In questo contestoè subentrato, dallo scorso 1° agosto, all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) di cui ha ereditato ...