Shonda Rhimes | Ho scritto sei volte il finale di Grey' s Anatomy

Shonda Rhimes lavora per Netflix a film e serie tv dal romanzo Recursion di Blake Crouch : "Per questo sono passata a Netflix"Queste le chiare e semplici parole con cui Shonda Rhimes ha commentato l'ultimo progetto annunciato da Netflix e che la vedrà protagonista come sceneggiatrice e produttrice.prosegui la letturaShonda Rhimes lavora per Netflix a film e serie tv dal romanzo Recursion di Blake Crouch pubblicato su TVBlog.it 05 ottobre 2018 11:28.

La fine di Grey’s Anatomy è già stata scritta 6 volte - ma Shonda Rhimes ha cambiato idea : La fine di Grey's Anatomy sembra ormai vicina: la sorte del medical drama è inestricabilmente legata alla permanenza nel cast della protagonista Ellen Pompeo, che ha un contratto in scadenza nel 2020 e ha recentemente parlato di "voglia di cambiamento". Secondo l'attrice, in quattordici stagioni di Grey's Anatomy, con una quindicesima appena iniziata, sono state raccontate tutte le storie possibili e non resta molto altro da approfondire. Una ...