Sfiammate, il sindaco diffida Versalis: 'Il fenomeno va contenuto'

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) BRINDISI - Il filtro dell'impianto di raffreddamento era intasato. I sensori di misura della pressione non funzionavano bene. La torcia non si era attivata in una modalità tale da non generare fumo ...