Sfera Ebbasta e Taylor Mega fidanzati? Foto | la presunta ex di Flavio Briatore bacia il

Nel 2019 Sfera Ebbasta sarà per la prima volta in tour nei palazzetti : ecco le date! : Sorpresa! The post Nel 2019 Sfera Ebbasta sarà per la prima volta in tour nei palazzetti: ecco le date! appeared first on News Mtv Italia.

Sfera Ebbasta il re del della Trap ritorna per un nuovo tour : Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Rockstar”, già certificato triplo disco di platino nonché il disco più venduto in Italia nel primo semestre dell’anno (FIMI), e dopo gli innumerevoli sold out registrati in tutta Italia e in Europa con il suo “Sfera Ebbasta Rockstar tour” che ha contato oltre 50 date e milioni di spettatori, il rapper Sfera Ebbasta non intende fermarsi e a sorpresa annuncia lo“ Sfera Ebbasta – Popstar ...

Sfera Ebbasta in tour nel 2019 - biglietti in prevendita per le date nei palazzetti di Roma - Napoli e Milano : Sfera Ebbasta sarà in tour nel 2019, sono tre gli appuntamenti al momento confermati. Lo Sfera Ebbasta – Popstar tour 2019 si compone al momento di tre concerti nelle principali arene indoor della penisola per tre live a Roma, Napoli e Milano. Il 17 aprile 2019, Sfera Ebbasta è atteso in concerto al Palalottomatic a di Roma, il 19 aprile sarà al Palapertenope di Napoli e il 27 aprile sarà nella sua Milano per un concerto al Mediolanum ...

Sfera Ebbasta - arriva il primo tour nei palazzetti : Dopo il successo del suo ultimo album 'Rockstar', già certificato triplo platino nonché il disco più venduto in Italia nel primo semestre dell'anno , FIMI, , e dopo i tanti sold out registrati in ...

Scoppia la passione tra Taylor Mega e Sfera Ebbasta - dopo Briatore la modella italiana flirta col rapper [GALLERY] : Taylor Mega beccata insieme a Sfera Ebbasta, il rapper e l’ex fidanzata di Flavio Briatore si godono una serata romantica Taylor Mega e Sfera Ebbasta si godono una serata romantica. La coppia, sorpresa mentre si gode un’uscita di coppia tra baci e rose rosse, è stata beccata dai paparazzi della rivista ‘Diva e Donna’. Il rapper e l’ex fidanzata di Flavio Briatore appaiono complici e appassionati. La bellissima ...

Sfera Ebbasta : è uscito il remix di “Plablo” ft. Rich The Kid - Moneybagg e Lil Baby : Prodotto da Rvssian The post Sfera Ebbasta: è uscito il remix di “Plablo” ft. Rich The Kid, Moneybagg e Lil Baby appeared first on News Mtv Italia.

Giulia Salemi - fidanzata con Marracash a Sfera Ebbasta?/ Confessioni a Francesco Monte (Grande Fratello Vip) : Giulia Salemi, fidanzata con Marracash a Sfera Ebbasta? Confessioni a letto a Francesco Monte nella notte... Le ultime notizie sulla concorrente del Grande Fratello Vip(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Gf Vip 3 : Giulia Salemi rivela un flirt con Sfera Ebbasta e Marracash : Grande Fratello Vip 3 miniera infinita di gossip: nelle ultime ore l'ex concorrente di Miss Italia Giulia Salemi ha fatto delle rivelazioni circa alcune sue precedenti relazioni all'ex tronista Francesco Monte.La ragazza ha detto al coinquilino che è stata con due rapper: si tratta di Sfera Ebbasta e Marracash. Non si tratterebbe di due storie vere e proprie, ma la Salemi ha ammesso di essere uscita davanti al ragazzo con cui sembra ...

Fimi Awards per Maneskin - Elisa - Sfera Ebbasta e molti altri : le certificazioni della settimana : Tornano anche questa settimana i Fimi Awards con tante certificazioni per album e hit del momento e del passato. Un periodo d’oro per i Maneskin che si aggiudicano il doppio disco di platino per la loro “Morirò da re”, in vista del prossimo singolo “Torna a casa” (che sarà disponibile dal 28 settembre) e del prossimo album. Non poteva mancare il quarto disco di platino per la coppia Gué Pequeno e SferaEbbasta con la hit “Lamborghini” e il ...

Sfera Ebbasta prende in giro Offset - apprezzamenti su Cardi B - moglie del rapper : Nel pomeriggio di oggi a Milano Sfera Ebbasta ha presenziato, per la gioia dei numerosi fotografi che sono riusciti ad immortalare il suo outfit a dir poco sopra le righe, ad alcuni eventi nell'ambito della Fashion Week. Atterrato nel capoluogo lombardo soltanto qualche ore fa, a bordo di un aereo privato, il trapper di Cinisello Balsamo [VIDEO], di ritorno dall'ultima trionfale data del suo tour europeo svoltasi ieri sera ad Amsterdam, ha ...

Crozza nei panni del figlio di Fedez e Chiara Ferragni : “Cantante preferito? Sfera Ebbasta”. L’imitazione esilarante : In attesa di rivederlo sul palco di Fratelli di Crozza, in diretta dagli studi di Milano da venerdì 28 settembre alle 21:25 sul NOVE, Maurizio Crozza veste i panni del piccolo Leone Lucia Ferragni, il bambino più social del momento nato dalla relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. L'articolo Crozza nei panni del figlio di Fedez e Chiara Ferragni: “Cantante preferito? Sfera Ebbasta”. L’imitazione esilarante proviene da Il Fatto ...

Gué Pequeno & Sfera Ebbasta - Borsello | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gué Pequeno & Sfera Ebbasta, Borsello: Audio + Testo, video, MP3 Gué Pequeno & Sfera Ebbasta, Borsello Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Gué Pequeno & Sfera Ebbasta è Borsello: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Borsello è il titolo di una nuova collaborazione […]

Gué Pequeno & Sfera Ebbasta - Borsello | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gué Pequeno & Sfera Ebbasta, Borsello: Audio + Testo, video, MP3 Gué Pequeno & Sfera Ebbasta, Borsello Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Gué Pequeno & Sfera Ebbasta è Borsello: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Borsello è il titolo di una nuova collaborazione […]

Frankie Hi NRG critico su Sfera Ebbasta - DPG - Ghali e Tedua : 'Sono rapper consolatori' : Frankie Hi NRG è tornato a parlare, in maniera sostanzialmente critica, dell'attuale scena Rap italiana. Il rapper torinese, che in passato ha scritto pagine sicuramente importanti nella storia dell'hip hop italiano – basti pensare ad una vera e propria pietra miliare del genere come 'Quelli che ben pensano' – gia' nel recente passato aveva espresso pareri non esattamente lusinghieri nei confronti di molti artisti della nuova scena rap ...