Serie D | doppio record per il Bari | la squadra al lavoro per la trasferta contro il

Doppio appuntamento su Sportitalia con il primo turno di Coppa Italia Serie C : Doppio appuntamento in diretta ed esclusiva su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) per il 1° turno della Coppa Italia di Serie C. Le telecamere di SportItalia si accenderanno martedì 9 ottobre (ore 21) per Casertana-Juve Stabia e mercoledì 10 ottobre (ore 18,30) per Sambenedettese-Fano. Di seguito la programmazione SportItalia per il ...

Serie A/ Allegri prenota l'ottovolante - Berlusconi prova il doppio rilancio : Serie A, il punto sulla settima giornata da parte di ALFREDO MARIOTTI: il commento ai temi principali del campionato. L'Inter vince ancora, la Juventus batte il Napoli e vola in fuga(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 07:00:00 GMT)

VIDEO Serie A - Frosinone-Juventus : il gol del raddoppio bianconero siglato da Bernardeschi : In pieno recupero arriva anche il raddoppio della Juventus, che passa 0-2 in casa del Frosinone e centra così la quinta vittoria consecutiva in Serie A, restando a punteggio pieno in classifica. LA RETE DEL raddoppio DELLA JUVENTUS siglato DA Bernardeschi #ilverobianconeroLIVE #finoallafine #juventus #FrosinoneJuventus pic.twitter.com/eOVB8i7Y7t — Il Vero bianconero (@_verobianconero) September 23, 2018 Clicca qui per mettere “Mi ...

Calcio - quanto costa vedere la Serie A? Il doppio dell’anno scorso : Napoli-Milano (LaPresse) La rivoluzione della vendita dei diritti televisivi per la trasmissione della Serie A presenta un conto salato per gli appassionati del pallone, con incrementi che sfiorano il doppio dei costi rispetto alla stagione precedente. Ma procediamo con calma e cerchiamo di capire a cosa è dovuto il maggiore esborso dei clienti. Dopo il flop Mediapro e tre aste andate a vuoto, la Lega Calcio ha venduto – per la prima volta ...

Spal - l’impatto del doppio salto Lega Pro-Serie A : in due anni ricavi decuplicati : l doppio salto Lega Pro-Serie A ha permesso alla Spal di decuplicare i ricavi in due anni, seppur i conti rimangano ancora in rosso. L'articolo Spal, l’impatto del doppio salto Lega Pro-Serie A: in due anni ricavi decuplicati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - Cagliari-Sassuolo 2-2 : doppio Pavoletti - Boateng pareggia al 98' : Il rigore trasformato da Boateng al 98'. Ansa Un Pavoletti incontenibile di testa, ma il Sassuolo si salva al 98' contro il Cagliari. Boateng alla Sardegna Arena fissa il 2-2 finale al termine d'una ...