Sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 21mila sacchetti di plastica non conformi

Brindisi - 550 chili di marijuana in arrivo dall’Albania Sequestrati dalla Finanza : arrestati due scafisti : Se li avessero venduti avrebbero fruttato, al dettaglio, quasi cinque milioni di euro. Ma i 550 chili di di marijuana che due persone stavano portando in Italia via motoscafo dall’Albania sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bari al largo di Brindisi. arrestati i due scafisti, un italiano di 33 anni e un albanese di 29, per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti. La marijuana sequestrata dai finanzieri era ...