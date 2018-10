Se nel testo scolastico Manzoni difende l' euro contro i populismi

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Luca Lucaroni e Silvia Nemesio trionfano nel singolo. Morandin-Remondini incantano nella danza. Tra i junior oro per Testoni-Piccolantonio : Si è concluso con una vera e propria pioggia di medaglie per i colori azzurri il penultimo giorno di competizioni al Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo che dal 3 Ottobre ospita il Campionato Mondiale di Pattinaggio artistico a rotelle. Uno dei protagonisti della giornata è stato indubbiamente Luca Lucaroni che, con un programma a dir poco eccezionale, ha conquistato la medaglia d’oro ...

Una storia d’amore caliente nel nuovo singolo di Elodie con Ghemon : audio e testo di Rambla : Il nuovo singolo di Elodie con Ghemon è Rambla. Il brano, disponibile in radio e in tutte le piattaforme digitali dal 12 ottobre, rappresenta il seguito naturale di Nero Bali, con il quale l'artista romana è stata in rotazione radiofonica per tutta l'estate in duetto con Michele Bravi e Guè Pequeno. Il brano si presenta con uno stile dance pop arricchito dalla voce molto particolare di Elodie, che si fonde perfettamente a quella di Ghemon in ...

Cecilia Rodriguez nel video di Mamacita - il nuovo singolo di Achille Lauro - testo - : ... l'amore è l'errore che tutti rifanno Io e te siamo prova che il mondo ha due facce Si, l'amore è l'errore che più si rimpiange Siamo soli come soli, sì soli si nasce Ma poi scopiamo tutti e due ...

Cecilia Rodriguez nel video di Mamacita - il nuovo singolo di Achille Lauro (testo) : Achille Lauro lancia il nuovo singolo “Mamacita” in collaborazione con Vins, quarto dopo altri successi passati, e pubblica il nuovo videoclip ufficiale sul canale YouTube. A destare l’attenzione è sicuramente anche il fatto che ci sia un volto ben noto in tv che ritroviamo nel video in questione: c’è Cecilia Rodriguez nel video di Mamacita di Achille Lauro. Cecilia Rodriguez, sorella della showgirl argentina Belen Rodriguez, ha partecipato a ...

Decreto Genova - Cantone : “C’è una lacuna nel testo. E’ rischioso : la mafia può infiltrarsi” : Nel Decreto Genova è prevista “la deroga a tutte le norme extrapenali comporta anche la deroga al Codice antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive”. Lo ha rilevato il presidente dell’Anac Raffaele Cantone in audizione alla Camera, segnalando una “lacuna” del testo. “Non ritengo – ha detto Cantone – di dover sottolineare i rischi insiti in tale omissione, soprattutto perché vi sono molte ...

Disoccupazione all'8% nel 2021 Leggi il testo integrale del Def : Disoccupazione in calo al 9,8%, al 9,1% e all'8,6% negli anni successivi, dal 10,6% del 2018. Finalmente la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza è uscito dai palazzi del Governo ed è arrivato alle Camere dove ora inizierà l'iter di esame Segui su affaritaliani.it

Una storia d’amore reale nel nuovo singolo di Emis Killa - Fuoco e Benzina anticipa Supereroe : audio e testo : Fuoco e Benzina è il nuovo singolo di Emis Killa. A una settimana di distanza dal rilascio di Supereroe, l'artista di Vimercare rilascia il brano che avrebbe dovuto presentare al Festival di Sanremo 2018 ma che non ha voluto modificare per entrare in gara. Queste le parole con le quali Emis Killa ha voluto presentare il nuovo singolo da Supereroe, che arriva dopo il successo di Rollercoaster che ha portato in radio per tutta l'estate 2018 e ...

Bucci - l'uomo giusto nel contesto sbagliato : Roma. Dovrà correre con una mano legata dietro la schiena, bendato e con la palla al piede, destreggiarsi nei cunicoli di quella mostruosità ideologica e giuridica che Danilo Toninelli ha disegnato con sembianze talmente contorte da far sospirare i maggiori esperti e accademici di logistica e d’infr

Maneskin in tour nel 2019 - nuovi concerti con il singolo Torna a casa (testo e video) : I Maneskin in tour nel 2019: i ragazzi hanno annunciato nuovi concerti per il prossimo anno proprio nel giorno del rilascio del singolo "Torna a casa". Esce oggi 28 Settembre su tutte le piattaforme streaming il loro nuovo singolo “Torna a casa” che anticipa, dopo “Morirò da re”, il loro prossimo album in uscita ad ottobre. Sono stati ieri a presentarlo in strada, il posto da dove arrivano e in cui suonavano fino a un anno fa. Una sorpresa ...

Ponte senza fondi - caos decreto : dopo lo stop testo riscritto nella notte : Il decreto per Genova, riveduto e corretto nella notte, si salva in extremis. dopo lo stop della Ragioneria generale dello Stato, che aveva rilevato la mancanza di coperture finanziarie per...

Decreto sul Ponte Morandi a Genova - scontro tra Palazzo Chigi e Tesoro. «nel testo spazi vuoti» - «Falso» : «Tutti gli interventi sono finanziati». Ma martedì il Mef non ha mandato il testo al Quirinale. Toti: «Sarebbe più opportuno ritirare il provvedimento e ricominciare da capo»

Decreto sicurezza - via libera : stop all’asilo ai condannati in primo grado Cosa c'è nel testo : Il provvedimento approvato all’unanimità. Salvini: «Sono felice, un passo avanti per rendere l’Italia più sicura»

Toninelli annuncia il decreto per Genova ma al Quirinale il testo non è ancora arrivato : I tecnici del Colle mettono le mani avanti: ci vorrà tempo per leggere il decreto. E sulla ricostruzione del ponte sorgono dubbi su Fincantieri mentre Autostrade si prepara alla guerra giudiziaria: ad oggi, con la concessione ancora in essere, toccherebbe a lei ricostruire il ponte Morandi.