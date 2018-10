Scuola | addio allo studio della storia e dell’arte | ecco perché siamo un Paese senza

Una Scuola di Piacenza ha detto addio all'uso dei cellulari in classe : Piacenza scuola cellulare Si tratte delle tasche Yondr, prodotte da un'azienda statunitense e utilizzate in centinaia di scuole nel mondo e anche adottate nei tribunali, nei concerti, in eventi per ...

Istituto di Piacenza dice addio all'uso dei cellulari a Scuola : "Lo scienziato Stephen Hawking diceva di non smettere mai di guardare alle stelle. Il senso più profondo di questa novità è proprio aiutare gli studenti a togliere gli occhi dal display per alzarli al cielo, ad andare metaforicamente oltre, verso qualcosa di più elevato". Così il preside del liceo San Benedetto di Piacenza, Fabrizio Bertamoni, presenta la 'sorpresa' che gli studenti troveranno domani, al suono ...

“Non è giusto”. Potenza - addio ad Angela : è successo davanti alla Scuola del figlio : Dramma familiare a Cersosimo, piccolo paese in provincia di Potenza. La guardia giurata Vincenzo Valicenti, 41 anni, ha ucciso con alcuni colpi di pistola la moglie Angela Ferrara, 30 anni. Dopo il femminicidio l’uomo si è tolto la vita con la stessa arma. A quanto si apprende i coniugi da tempo erano in una fase di crisi di coppia. Il cadavere della Ferrara è stato trovato nella sua auto, quello del Valicenti nei pressi dell’abitazione ...

Regione Lazio - assenti a Scuola : certificato medico addio - basterà la giustificazione : Nel Lazio non sarà più obbligatorio portare il certificato medico quando il bambino torna a scuola dopo un periodo di malattia. La svolta è stata decisa dalla giunta Zingaretti...

Vacanze addio Per i ragazzini torna in scena la Scuola calcio : Le Vacanze sono quasi finite e torna l'ora dello sport. Ci pensa l'Asd calcio Alta Valsabbia, che dà il via alla nuova stagione della scuola calcio sul campo comunale di Vestone. Si partirà martedì per proseguire fino al 30 maggio 2019. L'iniziativa ...