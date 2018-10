Scoperto con 100 dosi di eroina | 30enne arrestato

Altro atto vandalico alle scale mobili di Bibbiena - sradicato un cartello. Il responsabile Scoperto con le telecamere : Nei giorni scorsi le scale mobili di Bibbiena sono state oggetto dell'ennesimo atto vandalico. In questa occasione è stato letteralmente sradicato e portato via il cartello segnaletico di accesso. ...

Scoperto nuovo oggetto nel sistema solare che riconduce al Pianeta Nove? : Scoperto nuovo oggetto nel sistema solare che riconduce al Pianeta Nove? Il Pianeta Nove sembra essere tornato di moda dopo la scoperta di un nuovo e misterioso Pianeta grazie ad un team di astronomi del Carnegie Institution for Science che ha calcolato l’orbita di un oggetto Scoperto recentemente e situato ben oltre Plutone, rivelando ulteriori evidenze della possibile presenza del famoso Pianeta Nove ai confini del sistema solare. Lo studio è ...

EMMA MARRONE E GIACOMO FERRARA/ La cantante esce allo Scoperto con il presunto fidanzato : Rumors sul presunto fidanzato di EMMA MARRONE: si chiama GIACOMO FERRARA, ha 27 anni e fa l'attore. Il grande pubblico lo conosce grazie alla serie Suburra.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 13:01:00 GMT)

Leonardo Pieraccioni e Ariadna Romero escono allo Scoperto : Leonardo Pieraccioni e Ariadna Romero si ritrovano per le vie di Roma, passeggiano, chiacchierano, si sorridono. I due, che hanno lavorato insieme qualche anno fa, appaiono in sintonia prima di scomparire nello stesso palazzo, come mostrano le immagini di “Diva e Donna”. Quale sarà la natura del loro incontro? Lavoro, amicizia o legame speciale? Del resto, sono single e tutto è possibile. Dopo la separazione da Laura Torrisi, Leonardo ...

Cosa ha Scoperto Repubblica sulla carriera universitaria di Giuseppe Conte : Il presidente del Consiglio aveva un rapporto professionale con il professore che lo esaminò al concorso da ordinario, nel 2002, Cosa che oggi sarebbe irregolare The post Cosa ha scoperto Repubblica sulla carriera universitaria di Giuseppe Conte appeared first on Il Post.

Calciomercato Chelsea - Hazard allo Scoperto : 'Non lo nascondo - sogno il Real Madrid' : Dopo un'estate turbolenta, il belga è tornato ad agitare nuovamente le acque del Calciomercato: "Il Real Madrid è il miglior club del mondo, non voglio mentire: giocare lì è il mio sogno sin da ...

Diabete - come tenerlo sotto controllo?/ Scoperto enzima in grado di proteggere dalla patologia : Detassare la palestre, dieta meditarrena, cibo spazzatura, da sempre sono al centro della lotto contro il Diabete anche in età precoce. Ma come si può farlo con il "colesterolo buono"?(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 23:57:00 GMT)

Juventus - Agnelli ‘scrive’ agli azionisti : il presidente bianconero allo Scoperto dopo gli ultimi giorni di caos : Sono giorni caldissimi in casa Juventus, in particolar modo dopo l’annuncio dell’addio con il dirigente Beppe Marotta, in arrivo importanti cambiamenti che riguardano il club bianconero. Il numero uno del club ha deciso di scrivere una lettera per spiegare la situazione del club nel dettaglio: “i prossimi sei anni saranno cruciali sia per noi che per il calcio italiano. Dobbiamo rimanere tra i club più importanti al ...

Claudia Gerini esce allo Scoperto con un uomo misterioso : Claudia Gerini ama gli uomini e non è portata per stare da sola troppo a lungo, lo ha confessato solo pochi mesi fa, dopo la fine della sua relazione con Andrea Preti. Ed ecco che in una giornata romana ancora calda, viene pizzicata con un uomo dall’identità sconosciuta. I due si baciano ripetutamente anche in presenza di una bambina piccolissima, forse figlia di lui. Su “Chi” le immagini delle loro effusioni… ...

Astaldi - Consob proroga divieto vendite allo Scoperto : Consob ha deciso di prolungare il divieto alle vendite allo scoperto sul titolo Astaldi . Il divieto , si legge in una nota di Borsa Italiana per conto della Commissione, durerà fino al termine della ...

