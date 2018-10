Scioperi nel paese della pace del lavoro

DL Sicurezza. PD : “Regole certe per la legalità nel settore - no ad azioni strumentali su Scioperi e blocchi stradali” : Roma – “Da tempo sosteniamo che serve affrontare in maniera strutturale il tema delle condizioni di lavoro, delle applicazioni contrattuali , delle forme di illegalità e lavoro nero nell’intero settore del trasporto merci e della logistica. Per questo, in merito al DL Sicurezza, l’articolo 25 evidenzia una diversa punibilità se si è extracomunitari, in caso di sciopero con blocchi stradali da parte di lavoratori. Un aspetto ...