Scienza e high tech ci salveranno È sbocciato un amore tra gli inglesi

lastampa

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Gabriele Beccaria Stephen Hawking: il suo allarme postumo riguarda la possibilità di creare una razza di super-umani che domini il mondo C'è chi la definisce 'sexy' per il fascino che esercita e chi 'pop' per la capacità di diffondersi. È la, sempre più legata alla sua potentissima 'sorella', l'. In effetti è ...