Sci di fondo | dodici gli azzurri del gruppo di Coppa del Mondo al lavoro a Livigno in

Savona : "Ruolo nel fondo Euklid? Ho laSciato a maggio" : Il ministro Paolo Savona adesso rompe il silenzio e risponde alle accuse di Fubini sul Corriere che ha avanzato dubbi sulle dimissioni da parte del titolare del ministero degli Affari Europei dalla carica di "director" del fondo di investimenti Euklid. Il ministro non usa giri di parole e ribatte colpo su colpo: "Rassicuro Federico Fubini che non c"è alcun giallodietro le mie dimissioni da direttore di Euklid LTD e presidente del fondo di ...

Fondo Monetario : 'Per proteggere la creScita navighiamo insieme' : ... nonostante abbia indirettamente criticato Trump ricordando che 'il protezionismo e le tensioni commerciali costituiscono un grave rischio per l'economia mondiale'. Dal canto suo Mnuchin ha buttato ...

Paolo Savona ancora “attivo” nel fondo speculativo di Londra che aveva detto di laSciare (e di cui è socio) : Già dal 23 maggio, prima del giuramento del governo giallo-verde, aveva garantito che avrebbe rinunciato alla carica di presidente del fondo speculativo Euklid Ltd basato a Londra. Ma a oggi il ministro degli Affari Europei Paolo Savona continua a essere “director active” dell’hedge fund, “che controlla un fondo speculativo ed effettua anche scommesse ribassiste sui mercati”. Il ruolo del ministro è riportato nero ...

Scisma degli ortodossi in Ucraina - ira del Patriarcato di Mosca. Sullo sfondo lo scontro Usa-Russia : Il portavoce della Chiesa ortodossa russa, Legoyda, ha invece sintetizzato: 'è un passo catastrofico per l'intero mondo ortodosso', sottolineando come sia stata ormai oltrepassata la 'linea rossa'. ...

L'Etna Scivola nello Ionio - le cause in fondo al mare. Gli Scienziati : «Non sappiamo se ci sarà uno tsunami» : L'Etna sta scivolando in mare, nelle acque dello Ionio: a largo della costa est della Sicilia c'è infatti un 'motore sommerso' che sta facendo muovere il vulcano...

CreScita - il Fondo monetario taglia le stime - Italia +1 - 2% dal +1 - 5% del 2017 : ... il rapporto sull'economia globale dell'Fmi redatto nell'ambito degli Annual Meetings che da giovedi' prossimo entreranno nel vivo a Bali , Indonesia, , l'economia Italiana è vista in Crescita dell'1,...

Safilo Scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : In forte ribasso il produttore di occhiali da sole e da vista , che mostra un disastroso -4,31%. L'andamento di Safilo nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza ...

Auto - settembre in profondo rosso : Fca (-40 - 3%) traScina al ribasso (-25 - 3%) le vendite in Italia : Il mercato Auto in Italia ha perso a settembre un quarto delle immatricolazioni rispetto a un anno fa. Le vendite sono calate del 25,3%, un risultato che segue un mese di agosto in forte crescitama che contribuisce, nel complesso, a portare le immatricolazioni dall’inizio dell’anno a -2,7% rispetto al periodo gennaio-settembre del 2017. Pesa il -40,3% di Fiat Chrysler. Cresce solo Toyota...

Sci di fondo - dieci giorni di allenamento per gli azzurri di Coppa del Mondo a Seefeld : Il gruppo di Coppa del Mondo al lavoro a Seefeld per dieci giorni di allenamento, nella località che ospiterà la prossima edizione dei Mondiali Archiviata la due giorni di skiroll fra Sovere e Bobbio, la nazionale di Coppa del Mondo è pronta a tuffarsi nella trasferta di Seefeld, dove si svolgerà il prossimo raduno da martedì 25 a venerdì 5 ottobre, nella località dove si svolgerà la prossima edizione dei Mondiali dal 19 febbraio al 3 ...

Astaldi Scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per il general contractor , che passa di mano in perdita del 2,39%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri e il primo podio in acque libere : vincere a Tokyo 2020 in piScina e nel fondo non è un sogno : Essere campione non consiste solo nel vincere una gara e dimostrarsi superiore fisicamente e mentalmente. Essere un campione significa porsi nuovi obiettivi, nuovi traguardi da raggiungere e superare con soddisfazione. Gregorio Paltrinieri è un campione anche per questo e a chi gli ha dato del “folle” per l’esibirsi anche in acque libere, oltre agli impegni in piscina, lui ha risposto con il primo podio nel Nuoto di fondo nella ...

Toll Brothers Scivola in fondo al mercato di New York : Aggressivo avvitamento per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che tratta in perdita del 2,44% sui valori precedenti. L'andamento di Toll Brothers nella settimana, rispetto al ...

SSE Scivola in fondo al mercato di Londra : Aggressivo avvitamento per SSE , che tratta in perdita dell'8,96% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento ...

Borse : Mib chiude in calo - Mediaset Scivola sul fondo : Sull'andamento degli scambi continuano a presare le preoccupazioni in merito alle guerra commerciale tra USA e Cina