Sci alpino - sei azzurre in raduno a Hintertux. Ultimo test prima dell’esordio in Coppa del mondo a Soelden : Da oggi a mercoledì 24 ottobre la Nazionale italiana femminile di sci alpino sarà in raduno a Hintertux (Austria). Sotto la guida del capo allenatore Matteo Guadagnini e dei tecnici Gianluca Rulfi, Luca Liore ed Ettore Mosca le azzurre proseguiranno il lavoro svolto al Passo dello Stelvio. Sarà un appuntamento molto importante per le nostre atlete, visto che si tratta dell’Ultimo test prima dell’esordio in Coppa del mondo, che sarà il 27 ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Rimangono altri sogni da inseguire - la classifica generale va costruita mattone dopo mattone” : Alla vigilia della nuova stagione sportiva Sofia Goggia si confessa al “Corriere dello Sport“: la campionessa olimpica e detentrice della Coppa del Mondo di specialità della discesa libera ha rivelato al quotidiano sportivo romano i nuovi obiettivi fissati per l’annata 2018-2019 dopo gli scorsi mesi da sogno vissuti. L’atleta bergamasca ha parlato della sua preparazione estiva: “Ho potuto lavorare con più ...

Sci alpino - le velociste di Coppa Europa pronte per una settimana di allenamento a Saas Fee : Le ragazze della Coppa Europa di velocità impegnate a Saas Fee, Lucrezia Lorenzi allo Stelvio Lucrezia Lorenzi è l’unica componente del gruppo di Coppa Europa femminile delle discipline tecniche impegnata in pista al Passo dello Stelvio fino al 17 ottobre con l’allenatore responsabile Heini Pfitscher. A Saas Fee dal 18 al 24 ottobre lavoreranno invece le ragazze della velocità con Nadia Delago, Jole Galli, Valentina Cillara ...

Sci alpino - due giorni di lavoro per quattro gigantisti azzurri in Val Senales : riposano Borsotti e Nani : Un quartetto del gigante maschile di Coppa del Mondo in pista in Val Senales per due giorni di lavoro Un quartetto del gigante maschile di Coppa del mondo è impegnato mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre sulla pista Leo Gurschler della Val Senales (Bz) per due giorni di raduno guidato dall’allenatore responsabile Alessandro Serra. Si tratta di Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer e Riccardo Tonetti. Turno di riposo per Giovanni ...

Sci alpino - Manfred Moelgg torna al lavoro in Val Senales : insieme all’azzurro anche Bacher e Razzoli : Moelgg rientra con gli slalomisti in Val Senales, turno di riposo per Gross. Presente anche Fill Il ghiacciaio della Val Senales ospita da lunedì 15 a giovedì 18 ottobre un terzetto dello slalom di Coppa del mondo maschile che prevede la presenza di Fabian Bacher, Manfred Moelgg (che ha risolto il piccolo problema all’adduttore che lo aveva precauzionalmente convinto a interrompere la trasferta di Amneville) e Giuliano Razzoli. ...

Sci alpino - parla Dominik Paris : “Voglio vincere in Val Gardena - avrebbe un sapore speciale” : Dominik Paris, alla vigilia della nuova stagione, si è confessato al “Corriere dello Sport“: lo sciatore azzurro al quotidiano sportivo romano ha tracciato un bilancio del quadriennio appena concluso, ed ha rivelato le aspettative sulla nuova annata, nella quale insegue il sogno iridato e non solo. Il quadriennio olimpico si è appena concluso: “Il bilancio lo fanno i risultati. Sono contento, ma neanche tanto perché mi è ...

Sci alpino - Italia femminile in allenamento al Passo dello Stelvio. Tutte le azzurre convocate : L’Italia femminile si sta preparando in vista della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, ormai sempre più vicina visto che l’esordio è previsto a fine ottobre. Le nostre Nazionali di velocità e di discipline tecniche si ritroveranno al Passo dello Stelvio per un allenamento congiunto, il primo insieme dopo la trasferta argentina di questa estate. Le azzurre saranno così impegnate martedì 16 e mercoledì 17 ottobre, dunque vedremo ...

Sci alpino - il gruppo di Coppa del Mondo al lavoro al Passo dello Stelvio 16 e 17 ottobre : Il gruppo di Coppa del Mondo femminile al gran completo al Passo dello Stelvio per due giorni Allenamento in comune per le squadre della velocità e delle discipline tecniche di Coppa del Mondo femminile, che si ritrovano per la prima volta in pista dopo la trasferta argentina. La sede è fissata al Passo dello Stelvio martedì 16 e mercoledì 17 ottobre con Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Karoline Pichler, Chiara Costazza, ...

Sci alpino - Lindsey Vonn : “Questa è la mia ultima stagione. Il record di Stenmark? Se ci riesco bene - ma lascio nel 2019” : Lindsey Vonn ha ribadito che quella che sta per incominciare sarà la sua ultima stagione agonistica. Durante un evento tenutosi a Manhattan, la statunitense ha confermato che appenderà gli sci al chiodo nel marzo 2019 indipendentemente dal raggiungimento o meno del record di vittorie di Ingemar Stenmark. La vincitrice di un oro olimpico, due titoli mondiali e quattro Sfere di Cristallo ha conquistato 82 successi in carriera in Coppa del Mondo, ...

Sci alpino - Lindsey Vonn conferma il ritiro : 'Sarà la mia ultima stagione - con o senza record' : Lindsey Vonn ha annunciato che con la Coppa del Mondo di Sci 2018-19 si chiuderà definitivamente la sua carriera da professionista. La Vonn conta 82 successi in Coppa del Mondo e ha nel mirino il record di Ingemark Stenmark, che con 86 successi in Coppa del Mondo, ottenuti tra il 1974 e il 1989, è lo sciatore più vincente nella storia dello sci alpino. Vonn ha parlato ...

Sci alpino - le squadre C maschili impegnate a Saas Fee dal 15 al 22 ottobre : Le squadre C in pista sul ghiacciaio svizzero di Saas Fee dal 15 al 22 ottobre La squadra C maschile composta da Matteo Canins, Pietro Canzio, Matteo Franzoso, Samuel Moling, Lorenzo Moschini, Tobias Kastlunger, Francesco Gori, Damian Hell e Giulio Zuccarini sarà in allenamento sul ghiacciaio svizzero di Saas Fee da lunedì 15 a lunedì 22 ottobre con l’allenatore responsabile Simone Stiletto e il tecnico Giancarlo Bergamelli. Nella ...

Sci alpino - gli azzurri di Coppa Europa al lavoro da domani presso l’impianto di Amneville : Il gruppo maschile di Coppa Europa delle discipline tecniche ad Amneville fino a domenica 15 ottobre La settimana successiva ai compagni di Coppa del mondo, tocca alla squadra delle discipline tecniche di Coppa Europa maschile emigrare in Francia per il raduno nell’impianto al coperto che si tiene ad Amneville da giovedì 11 a domenica 15 ottobre. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato Andrea Ballerin, Francesco Gori, ...

Sci alpino - il ghiacciaio di Saas Fee ospita lo stage degli osservati delle discipline veloci maschile e femminile : stage osservati delle discipline tecniche a Saas Fee dal 10 al 14 ottobre nell’ambito della collaborazione con i Comitati Regionali Il ghiacciaio svizzero di Saas Fee ospita da mercoledì 10 a domenica 14 ottobre lo stage degli osservati delle discipline veloci maschile e femminile, nell’ambito della collaborazione con i Comitati Regionali. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato Heloise Edifizi (VA), Sofia ...

Sci alpino - Sofia Goggia pronta per la nuova stagione : “Sono cresciuta molto e ho lavorato sul Gigante - voglio continuare a sciare fortissimo” : La stagione dello sci alpino sta per ricominciare e in casa Italia i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia, che, dopo aver conquistato nella discesa libera la Coppa del Mondo e lo storico oro alle Olimpiadi di Pyeongchang, è pronta a tornare nuovamente protagonista. La 25enne bergamasca ospite ieri ad una convention sull’educazione sportiva alla Microsoft House di Milano, ha cercato di spiegare la sua formula per il successo. Queste le sue ...