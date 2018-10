Schianto sull' A5 | un camion e due auto coinvolti | quattro feriti Aosta - La mattinata di

Milano - Schianto tra auto sulla vecchia Vigevanese - 8 feriti : Alcuni sono rimasti intrappolati tra le lamiere, 2 sono gravi. Si indaga sulla dinamica dell'incidente

Incidente Bari : Schianto sulla Modugno-Bitonto/ Ultime notizie : morti due 20enni - gravi due amici : Incidente Bari: schianto sulla Modugno-Bitonto. morti due 20enni, gravi due amici che però non sarebbero in pericolo di vita. Le Ultime notizie: la tragedia all'alba(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 15:30:00 GMT)

Kitesurfer risucchiato dall'elicottero : «Sono volato - poi lo Schianto sulla sabbia» : «È stato un attimo, mi sono sentito sollevare da terra, per una frazione di secondo ho pensato di sganciare la vela, ma era già troppo tardi. Ho perso i sensi mentre venivo...

Ministero Difesa russo ha dati "inconfutabili" sullo Schianto dell'IL-20 in Siria - : Il rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa della Russia, il generale Igor Konashenkov, ha affermato che il dicastero militare russo è in possesso di altre prove inconfutabili a sostegno ...

Schianto tra tre tir sull’autostrada A13 - disagi e lunghe code nel Ferrarese : L’autostrada A13 è stata chiusa a lungo tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna per un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti. Uno dei tir si è ribaltato riversando sulla strada parte del carico e ostruendo la carreggiata. Due persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale.Continua a leggere

Auto contro Tir. Tragico Schianto sulla statale. Inutile ogni soccorso : Terribile incidente nel Sannio, in Campania, lungo la Statale 87 che collega Benevento e Campobasso. A perdere la vita marito e moglie originari di Monteprandone, Raffaele Di Pancrazio, 68 anni, e la consorte Pasqualina Partemi. La coppia viaggiava a bordo di una Toyota Prius che si è schiantata contro un Autoarticolato ed è poi finita contro un muro di contenimento. I due anziani, rimasti incastrati tra le lamiere dell’Auto, sono morti ...

Schianto sull'A25 : auto in testacoda muore 54enne romana - grave il figlio : Una romana di 54 anni, Patrizia Pastore, è morta in un incidente stradale in Abruzzo. Lo Schianto sulla A25, nel tratto tra Cocullo e Pescina, all'altezza di Collarmele. La donna viaggiava su una ...

Tragico Schianto sulla provinciale. Morti due 18enni : Tragedia sulle strade di Capitanata nella notte appena trascorsa. Il bilancio è drammatico, due ragazzi giovanissimi di 18 anni hanno perso la vita sulla provinciale 83 che collega Stornara a Orta Nova in seguito a un terribile schianto avvenuto intorno alle 4 di notte.L’auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Punto bianca, è uscita fuori strada terminando la sua corsa contro un albero di ulivo in un campo adiacente. Ancora da accertare la ...

Russia - aereo prende fuoco dopo uno Schianto all’atterraggio sulla pista dell’aeroporto di Sochi : feriti tra le 166 persone a bordo [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Roma - Schianto mortale sulla via del Mare : ragazzo travolto e ucciso da 2 auto : Un ragazzo è morto investito sulla via del Mare nella notte. Il 28enne di nazionalità moldava è stato travolto questa notte, intorno alle 3, al km 6,700. La prima automobile a investiro era guidata da ...

Grave Schianto nella notte sulla Statale. Quarantenne trasferito ad Ancona : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Un Quarantenne, S.D., è stato trasferito con urgenza al Torrette di Ancona dopo essere rimasto seriamente ferito in un incidente stradale avvenuto, dopo l'una del mattino, all'...

Schianto sulla A9 - coinvolto Fabio Galesi : "Ho visto la morte a 3 centimetri" : Il consigliere e presidente del Municipio 8 di Milano Fabio Galesi è rimasto coinvolto in un incidente sull'A9, tra Origgio...

Schianto sull'A10 in galleria : un ferito estricato dalle lamiere : Schianto sull'A10 Un francese di 78 anni, DS.P., è rimasto ferito, nel pomeriggio, dopo aver tamponato un'auto sull'Autofiori, carambolando successivamente contro il muro dell'ultima galleria prima ...

Schianto in scooter sulla Statale 20 - gravissimi due giovani : Schianto in scooter Due giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente in scooter , un Honda Sh, avvenuto, nella tarda serata, nella Statale 20 della val Roja, poco prima di Airole. Dinamica ...