Sassi sui binari | ritardi fino a un' ora per Siracusa

Ubisoft svela i primi dettagli sui miglioramenti tecnici di AsSassin's Creed 3 Remastered : Come probabilmente saprete, poco tempo fa Ubisoft ha annunciato la versione rimasterizzata di Assassin's Creed 3 e, ora, ha rivelato i primi dettagli ufficiali per il gioco. Stando a quanto riportato da DSOGaming, questa versione rimasterizzata viene fornita con un nuovo sistema di rendering per illuminazione, nuovi modelli per i personaggi, nuove texture ad alta risoluzione e una folla più densa.Ma non solo, Ubisoft ha confermato il supporto ...